El sentido relato del empresario Mario Hernández recordando a su amiga Nancy González, hoy extraditada: ‘por dejar todo para última hora’

Extraditan a la diseñadora caleña Nancy González a los Estados Unidos | Foto: Policía Nacional

Un documento de 16 páginas contiene el indictment (escrito de acusación) en contra de la reconocida diseñadora caleña Nancy Teresa González de Barberi y dos de sus más cercanos trabajadores. Desde el mes de abril, una Corte del Distrito Sur de la Florida les había notificado a las autoridades colombianas sobre el requerimiento de extradición.

En uno de los principales puntos se advierte que la diseñadora, junto a sus dos colaboradores (Diego Mauricio González Giraldo y John Camilo Aguilar Jaramillo) incurrió en actividades que se pueden resumir como de contrabando. Esto porque no cumplió con varios de los certificados que exige la Convención para el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés).

La Corte es clara en señalar que estas tres personas incurrieron en una conspiración para cometer un delito: importar clandestinamente a Estados Unidos desde Colombia productos producidos a partir de especies de vida silvestre protegidas, en violación de la ley federal, enriqueciéndose así con la venta del contrabando.

En el documento se indica que la diseñadora y sus dos colaboradores omitieron el pago exigido en el formulario de declaración 3-177 del realizaron varios viajes a Estados Unidos para transportar bolsos y carteras que exige el CITES. El proceso da cuenta de contrabando, no pago de impuestos y comercialización de pieles animales para realizar bolsos sin cumplir con los requisitos legales.

Su caso generó un revuelo mediático y por ello el empresario Mario Hernández habló con Vicky en Semana: “Me llamó llorando y me dijo que la estaban capturando. Lo que entiendo es que las pieles las mandaba (a Estados Unidos) sin permiso”, aseguró Hernández al decir que no cree que su colega, a quien conoce hace muchos años, haya comercializado pieles de animales en vía de extinción.

Según dijo, mientras él fabricaba bolsos, Nancy y su hijo, una persona “que se codeaba con el mundo en Nueva York”, empezaron a crecer con el negocio de los bolsos de pieles. “Tal vez por ignorancia o desconocimiento de Nancy mandaron muestras sin requisitos a Estados Unidos. Yo no sé qué le pasó a Nancy en la parte administrativa, qué tristeza que le esté pasando eso. Estuvo en mi oficina y me llamó cuando la estaban capturando”, aseveró, al tiempo que refirió que seguramente ella hizo lo que hacen muchos colombianos: enviar la documentación legal a última hora a Estados Unidos y por eso ahora estar afrontando este problema.

Nancy González, dijo el empresario Mario Hernández, quería vender su empresa. “Me llamó y me dijo que la estaban capturando, que la ayudara, la trajeron de Cali a Bogotá y le dan excelente tratamiento. Quería vender la marca Nancy González, me ofreció la marca, el nombre, todo, pero yo no estaba interesado en eso”, agregó.

“Muy angustiada, me llamó llorando, que la estaban pidiendo en extradición por 250 unidades que entraron a Estados Unidos sin cumplir con los impuestos”, dijo el empresario Mario Hernández. “Ella no tenía ni idea que las autoridades de Estados Unidos estaban tras de ella. La compañía estaba en liquidación en Colombia, pero nunca me comentó de problemas en Estados Unidos”, agregó el empresario.

Según dijo el empresario, Nancy González empezó a diseñar en Colombia y vio tanto éxito que su hijo Santiago, el que se “codeaba” con todo el mundo, logró que crecieran en Estados Unidos. “El hijo le hizo todas las relaciones y abrió ese gran mercado del mundo porque en muchos países está”, aseveró.

SEMANA dio a conocer cómo la empresaria hizo los movimientos de bolsos de caimán, por ejemplo, a través de movimientos ilícitos que evadían impuestos ante Estados Unidos, una falta muy grave en ese país. Hernández dijo al respecto que no entiende cómo ella está en una situación así por asuntos administrativos. “Yo no creo que ella hubiera utilizado pieles de animales en vías de extinción. Yo la estoy ayudando, me está llamando, y le estoy colaborando en lo que pueda. Es honesta, es transparente, no sé si desde que murió su hijo, hace cinco años, entró en desorden. Un chino espectacular que logró estar en todas las tiendas del mundo. Vendían 2.000 bolsos mensuales, 24.000 al año, en 30 años son 600 o 700.000 bolsos. Lástima que termine así”, agregó.