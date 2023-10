“Empezamos a correr por todas partes, no sabíamos dónde escondernos”: colombianos repatriados desde Israel narran los momentos de terror que vivieron

“Realmente fue una experiencia bastante traumática, uno no se imagina ir de turismo, de vacaciones, y que de la nada detone la guerra. Le genera a uno un shock inmediato. Uno no puede entender lo que está sucediendo. Realmente nosotros fuimos por la profesión solemne de mi hermano (...) y cuando detonaron los primeros misiles encima de nosotros, no sabíamos qué hacer, qué estaba pasando; empezamos a correr por todas partes, no sabíamos dónde escondernos. Nunca uno va a estar preparado para una circunstancia así, mucho menos si uno tiene un bebé de cinco años” (sic), relató Rodríguez.