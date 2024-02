“¿Estos juegos se perdieron por ignorancia o por maldad?”, la pregunta tras renuncia de Astrid Bibiana Rodríguez al Ministerio del Deporte

“Acá de por medio había sueños, había ilusiones, no solamente para los comerciantes, para los hoteleros, para una ciudad maravillosa como es Barranquilla, que se debe mostrar ante el mundo, sino fundamentalmente para los deportistas, los de alto rendimiento que nos vienen escribiendo durante estos días diciendo que, por favor, no los irrespeten más. Es que el deporte no puede seguir siendo la cenicienta, que solamente se utiliza cuando hay medallas para salir en fotos presidenciales, pero cuando hay eventos de esta magnitud, simplemente, se olvidan”, expresó Luna.