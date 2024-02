¿De qué sirve la moción de censura a Astrid Bibiana Rodríguez si ya renunció al Ministerio del Deporte?

“Teniendo en cuenta nuestra conversación de semanas anteriores, reitero mi deseo de dimitir del cargo de ministra del Deporte a partir del día 15 de febrero de 2024 (...) Cerca de cumplir un año al frente de esta cartera tan importante para la salud física y mental de los colombianos, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la oportunidad que usted me brindó, no solo a mí como persona, sino al gremio de los maestros y los educadores físicos. Sin su visión, no hubiese sido nunca posible que profesionales de este ramo ocupáramos tan distinguida posición″, dijo Rodríguez en uno de los apartes de la carta de renuncia presentada en las últimas horas al presidente Gustavo Petro.