La dura verdad que Vicky Dávila expuso ante Paola Castillo, alcaldesa de Jamundí: “Usted no manda, mandan las Farc”

Alcaldesa de Jamundí dice que disidencias de las Farc “empiezan a adueñarse del territorio” y denuncia que la UNP no la protege

Vicky Dávila: “Usted es alcaldesa, pero usted no es alcaldesa. En realidad, a usted la eligieron, pero los que mandan son las Farc. Allá están, usted lo sabe”.

Paola Castillo: “Lo que sucede es que hay situaciones del nivel municipal que no tenemos la capacidad para atenderlas. Las decisiones que toman desde el nivel nacional afectan los territorios de todos los municipios”.

Vicky Dávila: “Alcaldesa, reconozca una cosa. Usted tiene razón en que necesitan apoyo del Gobierno, pero vaya y salga del casco urbano y mire quién manda allá. Nosotros estuvimos allí. Las Farc tienen su propia ley, sus horarios, y usted no puede hacer nada ”.

La mandataria local fue enfática en decir que, durante años, las comunidades ubicadas en zona rural de Jamundí han estado abandonadas por el Estado. “Realmente hay un abandono estatal por años. Aquí debe haber una intervención integral. No podemos hablar de ‘paz total’ si no hacemos inversión social ”, destacó.

Y agregó: “En los espacios en los que no ejerce autoridad y no hay ocupación institucional, no está la oferta institucional, pues esos espacios vacíos son los que ocupan esos grupos al margen de la ley y empiezan a adueñarse del territorio, a ser autoridad y poner sus propias reglas. Y ahí es donde nosotros hacemos el llamado al nivel nacional, porque esa intervención debe ser integral y deben ocuparse los espacios para prevenir esas situaciones”.