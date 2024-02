“Lo de Armando Benedetti, a mí no me parece”

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha pasado por todo tipo de turbulencias, desde un remezón ministerial hasta investigaciones por la financiación de su campaña. Precisamente, una de estas polémicas tuvo entre sus protagonistas a Armando Benedetti y Laura Sarabia, quienes han ostentado altas dignidades en el marco de su gestión.

En el espacio de Vicky en Semana, el exsenador Gustavo Bolívar opinó sobre el papel que ha tenido Armando Benedetti dentro del Gobierno Petro, pues no solo participó en la campaña presidencial, sino que ha ocupado altos cargos, como embajador en Venezuela y, ahora, embajador ante la FAO.

El supuesto robo de un maletín con dinero en efectivo -y por el cual Marelbys Meza fue llevada al polígrafo- desató una tormenta que, en su momento, derivó en las salidas de Laura Sarabia y Armando Benedetti del Gobierno.

Para aquel entonces, Laura Sarabia se desempeñaba como jefe de gabinete, mientras que Armando Benedetti era el embajador de Colombia en Venezuela. Tras varios meses, ambos regresaron a otros cargos, aunque también de alto nivel.

Primero fue Sarabia, quien aterrizó como directora del Departamento de Prosperidad Social. Luego, Armando Benedetti también hizo su retorno, esta vez como embajador de Colombia ante la FAO.

Armando Benedetti y Laura Sarabia. | Foto: Semana

A propósito de estos regresos, el exsenador Gustavo Bolívar, quien es cercano al peronismo, expresó su opinión: “tengo que ser sincero. Lo de Benedetti, a mí, no me parece”.

“Esto no es una postura de hoy, sino que siempre he tenido, desde el mismo momento que él entró al Pacto Histórico. A mí me parece que ese comportamiento que tuvo cuando terminó la Embajada de Venezuela, hasta ahí vi normal, pero esas conversaciones que ustedes (SEMANA) publicaron, me dan pie a mí para pensar que no son personas que deberían estar en un Gobierno de cambio”, reflexionó Bolívar.

Sobre Laura Sarabia, el exsenador comentó que nunca ha tenido problemas con ella. No obstante, anotó que no la conoce a fondo. “Obviamente, hemos conversado infinidad de veces, pero he sentido que, en el caso de ella, ha habido manipulaciones de la Fiscalía que se están empezando a saber”.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, maric..., yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, maric..., yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede empu..., pateo hijue..., y ahí nos caemos todos hijue...”, se escucha decir a Benedetti a Sarabia en dichos registros.