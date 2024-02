El exsenador y excandidato a la Alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar se refirió a las marchas convocadas por el Gobierno Petro que se llevaron el pasado jueves 8 de febrero. La movilización en Bogotá terminó en caos, tras el asedio a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por no haber seleccionado aún a la nueva fiscal general de la nación.

En Vicky en Semana , el exsenador Bolívar dijo que dichas marchas no se debieron haber convocado para ese día, dado que ese jueves se reunían los magistrados para tratar de escoger entre la terna conformada por Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo . Al final, ninguna de las aspirantes alcanzó los 16 votos.

“Esa marcha nunca se debió citar ese día. Eso es ‘dar papaya’ y nosotros en el petrismo somos especialistas en ‘dar papaya’. Por eso yo he citado en varios trinos: ‘no se manifiesten el 22 de febrero, que es el día en que se reúne la Corte Suprema para tratar de elegir nuevamente a la fiscal’. Les quitamos el pretexto de que no van a recibir más presiones; entiendo que trabajar bajo presión no es sano”, dijo Bolívar en Vicky en Semana.