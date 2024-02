“Se burló del magistrado y de mí en nuestras caras”: Gustavo Bolívar tras decisión de Corte Suprema de investigar a Miguel Polo Polo

“Tanto así que asistí 3 veces y mostré pruebas al magistrado para demostrar que el Congresista me estaba calumniando. Como la calumnia se presentó en plena campaña a la Alcaldía de Bogotá y afectó mi buen nombre, pedí que la retractación se hiciera antes de que finalizara la misma. El Magistrado estuvo de acuerdo y le presentó a Polo Polo un texto de retractación con el que estuve de acuerdo”, dijo.

Pero el Representante - según Bolívar- “ se burló del magistrado y de mí en nuestras caras al comprometerse a hacer una retractación el 21 de octubre de 2023 y no la hizo ”.

El excandidato a la Alcaldía de Bogotá y líder del Pacto Histórico confesó que no había hecho pública esa versión por respeto, pero al ver que hoy la Corte Suprema tomó una nueva decisión frente al caso, “cuento las intimidades del caso. Ya no me interesa conciliar”.