“Me ofrecieron marihuana”: Diego Molano recordó su juventud y la frase que nunca olvida de su abuelo

Diego Molano es uno de los aspirantes que espera convertirse en el próximo alcalde de Bogotá. Fue el exministro de Defensa en el gobierno del expresidente Iván Duque, al igual que ha ocupado otros cargos públicos.

Sin embargo, en esta oportunidad, el administrador de empresas de profesión se salió un poco del mundo de la política y habló de su vida en Vicky en Semana, espacio en el que reveló detalles sobre sus creencias y trajo al presente recuerdos de su infancia y juventud.

Esta es la entrevista completa con Diego Andrés Molano Aponte:

La familia de Molano es boyacense, aunque cabe mencionar que él nació en Bogotá. Asimismo, siempre ha estado involucrado con la fuerza pública, razón por la que confesó admirar y respetar a los soldados, policías y militares.

En las memorias de Molano Aponte, tan solo teniendo 11 años, su padre murió, pero “tuve una vida tranquila y feliz. Mi mamá nos sacó a punta de una fábrica que tenía en la casa, de confecciones”.

De igual modo, recordó que luego de ir al colegio salía a la calle a jugar fútbol. “Me disfruté mi juventud mucho y esa niñez, en esa Bogotá que era muy tranquila”, expresó el candidato a la Alcaldía de la capital en Vicky en Semana.

El político aseguró que, pasados los años, ya siendo un adolescente, su mamá le enseñó mediante el concepto de la “disciplina con amor”. “Ella era de una sola palabra y garantizaba que le hiciéramos caso”, contó.

Diego Molano, candidato a la Alcaldía de Bogotá en SEMANA. | Foto: Prensa Diego Molano

Sin embargo, en plena época de crecimiento, es común que se den ciertas situaciones ‘fuera de casillas’, las cuales, hoy en día, generan mucha preocupación en las familias colombianas. Una de ellas tiene relación con el consumo de drogas o sustancias psicoactivas.

Diego Molano habló sobre el consumo de drogas

Diego Molano reveló en Vicky en Semana que en su juventud salió a minitecas, las cuales se realizaban en las casas de sus compañeros de colegio, pero que lo marcó el servicio militar por el hecho que la disciplina era necesaria.

No obstante, en un momento de la conversación, se trajo a colación el tema de las drogas. De acuerdo con el candidato a la Alcaldía del Distrito, su madre “les tenía pánico a las drogas y el trago”.

Sin embargo, pese a que no tuvo contacto directo con ninguna sustancia psicoactiva, sí le ofrecieron algunas drogas. “En mi época era un tabú. (...) Tuve un compañero, le decíamos Nano, él pasó de ser el niño consentido de su familia a ser el indigente por las drogas, a mí eso me marcó”, manifestó Molano.

Diego Molano confesó que en su juventud le ofrecieron sustancias psicoactivas. | Foto: Esteban Vega

Conjuntamente, el exministro de Defensa fue enfático en decir que las drogas “nunca” le gustaron. Además, dicha decisión de vida fue marcada por unas palabras que le dijo su abuelo.

“Mi abuelo cumplió un papel muy importante con una frase que a mí nunca se me olvida y se la he repetido a mis hijos, él me dijo: ‘Cuando te vayan a ofrecer una droga de esas, porque siempre te la van a ofrecer, acuérdate que el que dice ‘no’ es el que es valiente’”, rememoró Molano en Vicky en Semana.

Entonces, tras el consejo de su familiar, el político detalló que esas palabras le quedaron grabadas en su mente, por lo que “todas las veces que me ofrecieron alguna droga me acordaba mucho de mi abuelo, me sentía valiente diciendo ‘no’”.

Diego Molano fue el exministro de Defensa del Gobierno del expresidente Iván Duque. | Foto: Prensa Diego Molano