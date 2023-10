“Es un Petro 2.0 en Bogotá”: Diego Molano reacciona a la ausencia de Gustavo Bolívar a algunos debates

“La verdad me parece irónico que una persona que quiere asumir el liderazgo de Bogotá, se sienta agredido cuando yo le dije que, por favor, parara a la primera línea en su actuaciones violentas en contra del CAI de la Gaitana o de El Tintal, cuando realmente él fue quien financió la primera línea. Creo que es más temor de él de debatir los temas de fondo de la ciudad y es una forma de esconderse frente a las responsabilidades que tienen que asumir y también de no debatir”, dijo Molano sobre el ‘no’ de Bolívar a los debates en los que él esté.

Molano le recordó a Bolívar que, en democracia, alguien que quiera llegar a asumir un cargo tan importante como la Alcaldía de Bogotá, debe estar dispuesto a debatir con todos los candidatos. “Si va a tener que enfrentar a los delincuentes, capturarlos y judicializarlos, cómo no va a tener la valentía de enfrentar un debate democrático”, le dijo.

“De todo me han dicho, pero yo le dije a él (Bolívar): ‘Oiga, usted financió a la primera línea’, y se sintió. Yo nunca he agredido con una cosa diferente a argumentos democráticos frente a las políticas del Gobierno Petro. Y las políticas se debaten. La democracia es para tener puntos de controversia, para que los ciudadanos puedan ilustrarse y tomar decisiones con base a los argumentos en torno a las políticas y yo lo que he debatido son las políticas. A él personalmente nunca lo agredí”, agregó Molano en Vicky en Semana.