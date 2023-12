Ministro Iván Velásquez enfrentará moción de censura: “Colombia no puede volver a vivir lo de los años 90″

“He radicado esta solicitud de moción de censura porque no puede ser que al ministro de Defensa le parezca normal todo lo que pasa en el país y no diga nada ante la violencia y el actuar de los grupos criminale s”, indicó Hernández.

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, fue enfática en decir que “Colombia no puede volver a vivir lo de los años 90″, época en la que Colombia vivió una delicada situación de orden público y que tuvo como gran protagonista al narcotraficante fallecido, Pablo Escobar.

“El país está viendo un proceso que es altamente preocupante. Por un lado, unas Fuerzas Armadas que parecen acuarteladas y que han ido perdiendo el vigor que se les conocía en los últimos años y por el otro lado la toma de control de los violentos (...) Una situación donde ya empieza uno a sentir que Colombia peligrosamente mira hacia atrás y Colombia no puede volver a vivir lo que vivió en los años 90, donde los colombianos no éramos dueños de nuestro país, sino que los violentos imponían lo que ellos querían que pasara y decidían si uno podía o no salir de las ciudades”, dijo en Vicky en Semana, la congresista del uribismo.