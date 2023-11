Reunión del presidente Petro con empresarios y con el expresidente Uribe: ¿para la foto o para cambiar el rumbo?

“Él no puede imponerle a la otra mitad del país que no votó por él, un cambio que no ha tenido la participación o el concurso de todos los sectores de la sociedad. No es posible un cambio en Colombia solo con la mitad del país (...) de manera que si el presidente de aquí en adelante está dispuesto a sostener de manera estable ese tono de concertación y de diálogo, pues yo lo celebro y espero que esto nos saque de este sin salida en donde estamos un poco atascados en el Congreso con los temas del Gobierno que definitivamente no tiene mayorías”, señaló la congresista.