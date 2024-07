Sacan a la luz el “laboratorio” que estaría probando Petro gracias a ”robo de Maduro” para quedarse en el poder

Estos resultados fueron condenados por la comunidad internacional y han provocado una oleada de reacciones en las diferentes redes sociales. No obstante, el presidente Gustavo Petro todavía no se ha referido directamente con respecto al “dudoso” triunfo del líder chavista.

Ante el silencio del jefe de Estado, la exvicepresidente Marta Lucía Ramírez habló con Vicky en Semana y advirtió que lo sucedió en el vecino país es una alerta para Colombia, enfatizando que no sería raro que el cordobés esté usando los comicios en Venezuela para mirar cómo se queda en el poder.

La exsenadora aprovechó el diálogo con este medio para enfatizar que es inaceptable que el presidente Petro no se haya referido sobre las elecciones en Venezuela, las cuales fueron calificadas como “fraudulentas” por la oposición.

“Vemos un silencio deliberado del presidente de Colombia. ¿Por qué no rechaza una dictadura? No sé si tendrá algún tipo de temor a Maduro. Es totalmente inexplicable el silencio. Petro no puede negar las evidencias”, sentenció la Ramírez en Vicky en Semana.