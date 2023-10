“Sentí un abismo, no había nada más”: el doloroso relato de Carlos Fernando Galán sobre el día que mataron a Luis Carlos Galán, su padre

“ Inclusive iba a ir a Soacha esa noche, yo pensaba ir, pero él me dijo que mejor no porque era de noche y hacía frío”, señaló, en referencia a la misma noche en que su padre fue asesinado a tiros en ese municipio de Cundinamarca.

Luego de que la familia de Luis Carlos Galán fuera notificada sobre el atentado, se dirigieron al Hospital de Kennedy, aunque ya había corrido por toda la ciudad con la esperanza no solo de encontrarlo, sino también de escuchar buenas noticias. Sin embargo, la esperanza no tardó en diluirse.

“Recuerdo haber sentido en ese momento un abismo al frente, como que no hay ningún futuro. No hay nada más adelante de eso, ahí se acabó todo. Esa es la sensación que yo sentí, no sé lo que siente la gente en esas situaciones, pero yo sentí eso (...). Fue muy complejo y duro”, narró Carlos Fernando Galán en el espacio de Vicky en Semana.