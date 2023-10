¿Cuántas chaquetas rojas tiene Carlos Fernando Galán? El candidato se sinceró en SEMANA y reveló el secreto tras su icónica prenda

La carrera por la Alcaldía de Bogotá ya está en su recta final. Según las encuestas, la intención de voto es liderada por Carlos Fernando Galán, sin embargo, como el mismo candidato lo ha dicho, no hay nada escrito y todo se definirá en las urnas el próximo 29 de octubre.

En el espacio de Vicky en SEMANA, a propósito del desarrollo de la campaña electoral, el candidato del Nuevo Liberalismo se refirió a un aspecto por el que es bastante conocido: su inconfundible chaqueta roja.

“Tengo como seis chaquetas rojas (...). Mucha gente me ha regalado chaquetas, precisamente, porque ven que es algo que uso para todo”, confesó Galán. Pero este detalle no es solo estético, sino que también se ha convertido en una ayuda extra. El factor mental y emocional está estrechamente relacionado con esta particular prenda.

“A mí me ayuda mentalmente. Cuando tengo la chaqueta puesta, siento que estoy en modo campaña, en modo convencer a la gente, en modo trabajar duro. Y también me ayuda a que la gente me reconozca. Es más fácil que la gente me reconozca con la chaqueta. Sin ella, me dicen: ‘Mmm, yo a usted lo conozco. Usted es candidato a algo, ¿cierto?’ Con la chaqueta saben inmediatamente quién soy”, expresó Carlos Fernando Galán.

Vale mencionar que ninguna de sus chaquetas tienen escrita la palabra ‘Galán’, y tampoco cuentan con algún elemento que identifique la campaña. Es así como esta prenda y quien la usa ya son prácticamente inseparables cuando participan en la contienda electoral. “Todas mis chaquetas son sin nombre”, precisó.

Carlos Fernando Galán, candidato a la Alcaldía de Bogotá. | Foto: Cortesía campaña Carlos Fernando Galán.

¿Con o sin barba?

Otra característica clásica de Carlos Fernando Galán es su barba. Pues bien, esta preferencia en su imagen también tiene una explicación.

“Yo me dejé la barba cuando era periodista, estaba terminando en el periódico El Tiempo, estamos hablando del año 2006, más o menos. No sé, es como costumbre. Confieso que tengo una piel un poco sensible, entonces, la afeitada es complicada, le irrita a uno la piel. Es jarto”, respondió Galán en el espacio de Vicky en SEMANA.

Carlos Fernando Galán, candidato a la Alcaldía de Bogotá. | Foto: Cortesía campaña Carlos Fernando Galán.

En resumen, tomó la decisión de dejarse la barba y optar por cuidarla en lugar de rasurarla continuamente. Especialmente, teniendo en cuenta que su piel se irrita con facilidad.

“Nosotros, los Galán, tenemos una piel un poquito complicada. Se irrita mucho y toca echarse bloqueador seguido. De lo contrario, —peor en campaña—, se quema uno”, confesó el candidato del Nuevo Liberalismo.

La cualidad en las personas que Galán considera fundamental

En esta oportunidad, la conversación con el candidato fue más personal, saliendo de los moldes que habitualmente se manejan en las discusiones políticas. Otro tema que abordó Galán durante la entrevista giró en torno a aquellas cualidades que más valora en los seres humanos.

Carlos Fernando Galán, candidato a la Alcaldía de Bogotá. | Foto: Cortesía campaña Carlos Fernando Galán.

“La honestidad para mí es muy importante. También la persistencia, y es un poco lo que trato de tener como norte. La gente me dice: ‘pero otra vez va a aspirar a la Alcaldía, pero ya dos veces’. Y yo digo que sí, hay que persistir”, enfatizó. Adicionalmente, valoró a quienes son capaces de generar consensos y escuchar.