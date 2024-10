Jaime Beltrán, alcalde de Bucaramanga: “Nos está tocando criar a vándalos que en la casa no criaron”

No obstante, recalcó que una cosa son los migrantes que llegan a Bucaramanga a trabajar y otra muy distinta es aquellos que llegan a delinquir. Algo que recalcó, no tolerará, pensando en los ciudadanos de bien.

“El que viene a delinquir, viene a delinquir. Una persona que tiene 22 anotaciones en menos de un año, a qué viene. Esa persona viene a delinquir (...)una persona que tiene en su prontuario 22 anotaciones, no es una persona que está pensando en venir a salir adelante; es una persona que viene a delinquir. Y a mí no me digan que por los derechos humanos tengo que aguantarme a un delincuente. Que se lo aguante su país. Ahí debe haber un cambio de filosofía”,