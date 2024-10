Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga, en SEMANA: “El principal triunfo es que los bumangueses se vuelvan a sentir orgullosos”

“Nos entregaron la responsabilidad de resolver temas de seguridad, pero nos ataron las manos. Nos exigen que los gobernantes resolvamos el tema de los homicidios, pero no podemos sacar al Ejército a la calle. Ahora, en el último decreto, la Policía no puede usar la fuerza para poder contener cualquier mitin. La pregunta es, ¿con qué herramientas voy a defender al ciudadano? El ciudadano no dice: ‘El Gobierno nacional es responsable de la seguridad’. Me dice: ‘Alcalde, ¿el plan candado para cuando?’. El alcalde debe responder por los problemas del territorio, pero atado de manos”, contó Beltrán.