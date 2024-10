¿Qué es el Sistema General de Participaciones y por qué Paloma Valencia prende las alarmas? “Tiene que ver con el 2026″

Y agregó: “1. El aumento del 26 al 46% de los ingresos corrientes de la nación que se trasladan debe ser gradual. 2. Debe supeditarse a una ley de competencias para los municipios, es decir, que se trasladan competencias que antes hacía la nación con sus recursos, con lo cual no aumenta el déficit fiscal. 3. La fórmula de reparto en la ley de competencias debe cerrar las brechas entre las regiones y por tanto debe privilegiar las regiones más excluidas para concretar la paz. 4. El aumento de competencias en salud debe cubrir todo el sistema de salud primaria para los municipios, en educación debe contemplar la educación de tres años de preescolar, la jornada única, los dos años de educación superior gratuita en los colegios de media. 5. Ante el incremento sustancial del poder del municipio que el acto legislativo produce, se necesita una ciudadanía más unida y organizada que haga que el salto en la descentralización se convierta en un salto a profundidad, de la democracia local. El dinero no es para las mafias locales, es para las necesidades de la ciudadanía”.

Pese a las críticas, Petro anunció que apoya la reforma el Sistema General de Participaciones: “El dinero no es para las mafias”

En diálogo con ‘Vicky en SEMANA’, la senadora dijo que el hecho de que el Gobierno le aumente los ingresos a las regiones constituye un “peligro gigantesco” porque esos dineros pueden terminar en manos no adecuadas. “ Esto tiene que ver con 2026, Petro no los tiene tan en el bolsillo como él quisiera. Claro, hay que pensar en las regiones, que vive agobiada. Pero también vive agobiada por una clase política que se la va a robar. Así vamos a terminar en que la plata se perdió ”.

“Uno no puede gobernar como si nada hubiera pasado”, agregó Valencia, al recordar múltiples casos en los cuales los fondos terminan en manos políticas corruptas. De acuerdo con la congresista, desde 2013 se han gastado 109 billones de pesos en regalías sin resultados visibles para el beneficio de los colombianos y, aseveró, muchos de estos recursos han sido usados para clanes políticos que dominan los departamentos y regiones para financiar sus elecciones.

Paloma Valencia advirtió que, aunque suena bien destinar la mitad del esfuerzo tributario nacional a las regiones, la ejecución de estos recursos por parte de gobernadores y alcaldes genera dudas . Además, señaló que el Gobierno impulsa este proyecto porque no afecta los recursos de esta administración sino que le traslada el problema a gobiernos futuros. Según explicó la senadora, para el año 2028 se requerirán 5 billones adicionales y para 2036 el costo ascendería a 136 billones.

“Los niños colombianos no leen bien, no tienen habilidades mateméticas, no tiene formación en ciencias. ¿En serio les vamos a entregar los niños de 0 a 5 años?”, agregó, en Vicky en SEMANA, la congresista.