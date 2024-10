“Petro está buscando meterse en el bolsillo esos clanes políticos regionales, imagínese la fiesta en la que están”

“Aquí lo que el presidente Petro está buscando es meterse en el bolsillo todos esos clanes políticos regionales para que digan ‘fue Petro el que nos dio la plata ’. Están teniendo reparos, porque lo ven destruyendo muchas cosas en el país, ven a la gente descontenta. Entonces para elecciones -Petro- no los tiene en el bolsillo como él quisiera. Los clanes están con quienes los alimenten y Petro realmente no los había alimentado tanto hasta que llegamos a este momento (...) entonces imagínese la fiesta en la que están esos clanes pensando que les van a girar el 46 % de los recursos de la Nación”, dijo la congresista.

“Petro lo hace de manera maravillosa porque lo que está diciendo es ‘yo se los di, pero no lo pago yo, si no que lo pagan los siguientes gobiernos’. En el 2028 habría que sacar 5 billones de pesos adicionales, es decir, media reforma tributaria; esa mega reforma que hizo Gustavo Petro”, destacó.

“Si a mi me dicen usted qué prefiere, yo prefiero que la poquita plata que va a llegar, llegue para que se invierta. De qué sirve que nos manden un montón de plata para que se la roben toda . Entonces creo que el debate no es si a nosotros nos gusta el centralismo; el debate es si nos gusta quién va a venir a administrar esa plata y si no, vamos a terminar con que la plata se perdió y quedamos con las necesidades, quedamos sin gobierno central, pero además quedamos sin la plata”, señaló la senadora en Vicky en Semana.

“Y están felices de pensar que toda esa plata va para allá porque ya tienen la financiación de las campañas. A mí sí me da ‘mucha piedra’ que la plata del esfuerzo tributario de los colombianos la vayan a mandar, cuando no se sabe ni para qué, ni para hacer qué. No hay una ley de competencias, no hay unos organismos de regulación, no hay seriedad en esta descentralización. Es simplemente plata para comprar apoyo político, es una vergüenza para Colombia que vayan a quebrar el Estado colombiano para darle gusto a las apetencias políticas de Gustavo Petro”, resaltó Valencia en Vicky en Semana.