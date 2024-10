Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga, reveló el consejo que le entregó Alejandro Char: “si vas a esperar que el Gobierno te resuelva los problemas...”

“Tengo que agradecerle al alcalde Char que me dijo en el segundo mes de gobierno: ‘Jaime Andrés, concéntrate en trabajar con lo que tienes en el territorio. Porque si vas a esperar que el Gobierno Nacional te resuelva los problemas, pasarán los cuatro años y no va a pasar absolutamente nada’. Y desde ahí en adelante empezamos a entender que nosotros tenemos que responderle a la ciudad con lo que tenemos. Y hoy, atados de manos y de pies, no nos pueden callar, porque la palabra es el poder que tenemos para poder transformar”, recordó Beltrán.