Tormenta política por carta de Gaviria a Petro: remezón dentro del Partido Liberal y solicitudes de “declararse en oposición” al Gobierno

El expresidente César Gaviria le envió este lunes, 27 de noviembre, una dura carta al presidente Gustavo Petro en la que manifestó que es inviable actualmente que el Partido Liberal siga siendo parte de la coalición del Gobierno, pues no tienen ninguna representación en la bancada.

“Cuando se han suscitado discusiones sobre la participación política de los distintos partidos en el Gobierno Petro, quedó claro para mí que no hace mayor sentido continuar jugando el papel de partido de gobierno. Es evidente que el Partido Liberal hoy carece de representación en el Gobierno. Ni se nos ha ofrecido ni la hemos buscado” , precisó.

Ante estas declaraciones, el senador liberal Juan Pablo Gallo rompió el silencio en Vicky en Semana y aseguró que el partido no debería declararse en independencia, sino como oposición a la administración nacional, liderada por el Pacto Histórico.

“Creo que empezamos a avanzar por el camino correcto. Entiendo que la gente nos pide que asumamos posiciones sintonizadas con lo que está pasando en el país, el cual no viene bien. Yo soy partidario de que nos declaremos en oposición”, indicó inicialmente.

Luego, apuntó: “Mandaré una carta abierta al presidente Gaviria donde invito a nuestra colectividad a declararse en oposición. Creo que eso es lo que no está reclamando actualmente la gente. Ese es el camino natural que debe tomar el partido”.

El congresista puntualizó finalmente en Vicky en Semana que lo que viene haciendo el gobierno del presidente Petro en el país en la actualidad no representa a los liberales ni a los ciudadanos.

Carta completa de César Gaviria a Petro

Culminado el proceso electoral que recién terminó con un éxito indudable del Partido Liberal, que obtuvo claras mayorías a todos los niveles y que lo devuelve a ser sin discusión el primer partido político del país, he estado reflexionando sobre el papel que el Partido Liberal está jugando en la actual coyuntura y sobre su futuro en las relaciones con el Gobierno hasta que concluya el mandato del presidente Petro en el 2026.

El presidente Petro tiene su visión peculiar sobre los resultados electorales en los que se considera triunfador y nuestra colaboración con el Gobierno se ve como una competencia poco beneficiosa para su acción política. En mi caso personal ni se ha considerado útil una charla con el señor Ministro de Salud . No me referiré al ministro del Interior porque sus posiciones y distancia, que ha tomado frente a mí, han impedido cualquier diálogo que tenga un alcance político, Así se observa incluso cuando han escogido a los gobernadores que considera cercanos y a pesar de que es difícil argumentar que tiene algún plan para hacer al partido liberal, uno que pueda beneficiar el mencionado gran acuerdo nacional, del que el mismo ministro viene hablando desde hace varias semanas.

Cuando en tiempos recientes se han suscitado discusiones sobre la participación política de los distintos partidos en el Gobierno Petro, quedó claro para mí que no hace mayor sentido continuar jugando el papel de partido de gobierno.

Tengo muy presente que el presidente Petro considera que la mayor parte de los problemas de Colombia se originan en los cambios propuestos por mi gobierno después de la aprobación de la Constitución del 91 y así me lo hizo saber cuando tuve la oportunidad de reunirme con él en Florencia, Italia, y me notificó que su idea era la de programar un regreso al contenido original de las normas previas a la constitución prevaleciente y en particular aquellas que se adoptaron con la Ley 100 de 1993. Le expresé desde entonces la dificultad que representaba para mí colaborarle en esa tarea.