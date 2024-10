Carolina Páramo Jaramillo es fundadora y directora de Be You agencia, es una Boutique creativa, especializada en comunicaciones y eventos, que nació independiente, creativa y con un propósito hace 18 años que es acompañarlos a proyectar su mejor versión. No nos importaba de donde viniera la persona siempre y cuando tuviera talento; sin embargo, hemos también apropiado algunas iniciativas exitosas de nuestros clientes para incorporarlas en nosotros”.

Al reflexionar sobre sus mentores, Carolina afirma que han sido sus clientes “he crecido y he aprendido de la mano de ellos, he tenido la fortuna de asesorar diferentes y grandes multinacionales y al tener que hacerlo he aprendido, me he dedicado a observar, escuchar y poner la creatividad y el talento que tenemos para poder apoyarlos en lo que necesitan, entonces al tener que apoyarlos y tener una visión externa de las situaciones o necesidades que tienen, me ha permitido aprender a ayudarlos”.

Carolina es mamá de 3 hombres: Simón, Samuel y Salvador, son su mayor inspiración. La frase que mejor representa a Carolina es “diferenciarse, sobresalir y conectar desde la razón de ser más profunda, tu mejor versión”.

Perfil

Be You comienza con dos generaciones: mamá (yo, que tengo 45 años) e hijo (Simón, de 23), que unen su experticia y capacidad de innovación para crear una agencia de marketing BTL (Below the Line, por sus siglas en inglés), que emplea formas de mercadeo dirigidas a segmentos específicos de la población. Queremos ser líderes en la industria, ofrecer experiencias únicas e inolvidables que conecten a las marcas con sus audiencias. Nuestro desempeño nos ha permitido llegar a México, República Dominicana y Perú. Nos enorgullece contar con una nueva generación de profesionales que comparten nuestra pasión por la excelencia y la innovación en el marketing BTL. Mirando hacia 2025, planeamos adquirir dos empresas del sector para ampliar nuestra capacidad y recursos, y queremos que México se convierta en un pilar fundamental de nuestras operaciones. Queremos mantener un crecimiento exponencial sin comprometer la calidad de nuestros servicios.

Biografía

Carolina Páramo Jaramillo es socia fundadora y directora general de Be You, agencia creativa con 18 años de experiencia. Cuenta con 20 años de experiencia en dirección y gerencia general, manejo de cuentas clave corporativas del sector farmacéutico y de consumo masivo. Diseño, producción y ejecución de estrategias creativas BTL, campañas de comunicación, experiencias y organización de eventos corporativos de alto nivel.

Como empresaria independiente, diseñadora y productora, se ha mantenido durante 18 años liderando y conformando equipos en las diferentes etapas de su empresa. Es profesional en diseño industrial de la Pontificia Universidad Javeriana con estudios y diplomados en creatividad, marketing y diseño. Participación en eventos especializados en marketing y eventos como EXMA y EXHIBITOR (Las Vegas).

Inició su carrera como empresaria un poco antes de finalizar su carrera profesional en el año 2001. A partir de ese momento, se enfocó en crear su empresa Be You, una agencia boutique especializada en el diseño de experiencias, comunicaciones y eventos corporativos de alto nivel. Con su empresa, ha asesorado a compañías como Pfizer, AstraZeneca, Novo Nordisk, Lafayette, Mars, Alianza Team, Gilead, Grünenthal, Abbott, Nestlé, Alegra, entre muchas otras, apoyando los resultados alcanzados en ventas, posicionamiento, reputación, construcción de cultura corporativa y/o motivación de los equipos.