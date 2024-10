¿Cómo acabar con la violencia sexual contra los niños en Medellín?

“El año pasado en Medellín se recibieron 3.500 denuncias sobre violencia sexual que involucraban menores de edad, una cifra que además de elevada y preocupante, puede ser incluso mayor porque muchos de los abusos no son denunciados ante las autoridades”. Las palabras de Margarita Gómez, la primera dama de la ciudad, buscan que se haga un alto en el camino, analizar la situación real de los menores de edad y encontrar soluciones a un problema doloroso y que va en aumento.

“Como sociedad no podemos ser indiferentes ante el dolor y el abuso que viven muchos de los niños de la ciudad”, agregó la primera dama de la ciudad.

“Los niños muchas veces no son capaces de expresar con palabras lo que les está pasando o no hablan porque tienen miedo o porque no tienen conciencia de lo que les está sucediendo”, concluyó la primera dama.