Así son los nuevos interrogatorios que aseguran la confesión

En este episodio de Cazamentiras, la experta en detección de mentiras Rita Karanauskas explica que los interrogatorios han cambiado a lo largo de los años para obtener resultados más confiables. Para ejemplificar estos cambios, Rita hace una comparación entre dos técnicas de interrogación y así demuestra cómo cada una puede afectar la confesión final.

Confesiones falsas, un problema de los interrogatorios

Rita explica que los interrogatorios que se basan en presionar e incluso intimidar a los sospechosos muchas veces pueden llevar a una confesión falsa, caso más común hace unos años. De hecho, gracias a la evolución de las pruebas forenses, especialmente a las referentes al ADN, se ha logrado comprobar que las confesiones falsas son más comunes de lo que se cree.

En un artículo publicado en 2009 por el Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law se explica que estas confesiones falsas tienen tres causas: clasificación errónea, coerción y contaminación. En palabras más claras, una confesión falsa inicia cuando una persona inocente es clasificada como culpable, luego se recurre a un interrogatorio acusatorio y finalmente se modifica consciente o inconscientemente la confesión final.

Cabe resaltar que esto no significa que todos los interrogatorios puedan conllevar a una confesión falsa de la misma manera, de hecho hay diferentes técnicas en los interrogatorios y cada una de ellas usa diferentes estrategias. Entre estas estrategias se encuentran la técnica Reid y técnica PEACE.

En estudios publicados por Association for Psychological Science se ha demostrado que aquellos interrogatorios que usan la técnica de Reid son los más propensos a llevar a una persona a realizar una confesión falsa. En Cazamentiras, Rita explica por qué sucede esto y cómo se han cambiado los interrogatorios para superar este problema. Siga descubriendo cómo identificar mentiras junto a Rita Karanauskas en su programa semanal, Cazamentiras.

¿Quién es Rita Karanauskas?

Rita Karanauskas es una experta en lectura y análisis del lenguaje verbal y no verbal. Se entrenó en la ‘mentira de la palabra’ con un instructor que perteneció a los U.S. Marshals, institución que se encarga de la seguridad judicial, las investigaciones criminales y otras tareas de criminalística en los Estados Unidos. Luego, expandió su conocimiento en el Paul Ekman Group (PEG).

Gracias a esta trayectoria, Rita Karanauskas ha trabajado en operaciones encubiertas y en interrogatorios criminales. Además, ha publicado dos libros, Cazamentiras (2011) y No te atrevas a mentirme (2015), en los cuales explora más acerca de la lectura de las señales de la mentira y el engaño en las personas

En Cazamentiras, con Rita Karanauskas, aprenderá a armar el rompecabezas del engaño usando herramientas de análisis de escritura, de imagen personal, del lenguaje corporal y verbal. Conéctese a Semana Play y siga aprendiendo sobre este y más temas de su interés