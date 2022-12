Observar la consistencia en la personalidad, una herramienta para detectar engaños

La experta en comportamiento y en lenguaje verbal y no verbal Rita Karanauskas explica que la personalidad de un individuo es un conjunto de rasgos y comportamientos consistentes que se replican en todos los ámbitos de la vida. Es decir, si alguien es ordenado en sus apuntes lo más probable es que su cuarto sea igual de organizado. Cuando hay contradicciones en estos comportamientos puede ser una señal de un engaño o una mentira. Descubra cómo observar estas inconsistencias y detectar estafas en este video de Cazamentiras.

Observación, asociación y lógica: el método de Sherlock Holmes

El método científico deductivo, esa es la clave para pensar como Sherlock Holmes y para implementarlo es útil tener herramientas como las que comparte Rita Karanauskas. Este método consiste en observar, realizar hipótesis e ir descartando una a una hasta llegar a la respuesta correcta, al menos así lo define el libro ¿Cómo pensar como Sherlock Holmes? escrito por la psicóloga Maria Konnikova.

Dentro de las premisas que se defienden en este libro se encuentra la afirmación de que Holmes, el famoso detective creado por Conan Doyle, es un detective científico y sus técnicas de deducción pueden ser aplicadas incluso hoy en día y no solo para resolver crímenes. De hecho este método es útil para enfrentarse a cualquier situación en la cual sea necesario encontrar una solución.

La observación es clave, gracias a ella se definen las posibles líneas investigativas y se puede identificar a los sospechosos. De hecho, según el libro The Scientific Sherlock Holmes: Cracking the Case with Science and Forensics estas técnicas de observación siguen siendo claves en todos los procesos investigativos.

Rita explica cómo practicar la observación e identificar posibles señales de una mentira o engaño en este video de Cazamentiras.

¿Quién es Rita Karanauskas?

Rita Karanauskas es una experta en la lectura y el análisis del lenguaje verbal y no verbal. Se entrenó en la ‘mentira de la palabra’ con un instructor que perteneció a los U.S. Marshals, institución que se encarga de la seguridad judicial, las investigaciones criminales y otras tareas de criminalística en los Estados Unidos. Luego, expandió su conocimiento en el Paul Ekman Group (PEG).

Gracias a esta trayectoria, Karanauskas ha trabajado en operaciones encubiertas y en interrogatorios criminales. Además, ha publicado dos libros, Cazamentiras (2011) y No te atrevas a mentirme (2015), en los cuales explora más acerca de la lectura de las señales de la mentira y el engaño en las personas

En Cazamentiras, con Rita Karanauskas, aprenderá a armar el rompecabezas del engaño usando herramientas de análisis de escritura, de imagen personal, del lenguaje corporal y verbal.