Los cinco comandos básicos para entrenar a tu perro

En este episodio de EduCANdo Manadas, el especialista en comportamiento canino Rodrigo Arenas explica cinco comandos de voz y de señas básicos para reforzar la disciplina de los perros. Mira este vídeo y aprende cómo implementar los comandos en la rutina de entrenamiento de tu animal de compañía.

¿Por qué funcionan los comandos para perros?

Los perros han desarrollado la habilidad de comprender el lenguaje verbal y no verbal de los humanos gracias a la evolución y la domesticación. Según el estudio Evolutionary approach to communication between humans and dogs, los perros leen el comportamiento humano para adaptarse mejor y así asegurarse de que los humanos hagan parte de su manada. En otras palabras, los comandos de voz y de señas funcionan, ya que los perros llevan años aprendiendo a traducirlos.

Adicionalmente, según el estudio publicado por la revista Behavioural processes, los perros son capaces de comprender el mensaje implícito de los comandos. Es decir que el perro no solo lee el lenguaje corporal y el comando de voz, sino que también analiza la situación y es capaz de darle un sentido al contexto en el cual es dada la instrucción.

¿Quién es Rodrigo Arenas?

Rodrigo Arenas es un especialista en comportamiento canino que busca el equilibrio entre la disciplina, el amor y el ejercicio en los casos de perros que apoya. Su filosofía es que no hay ningún caso perdido, sino perros aburridos a los cuales les sobra energía. Para él, muchas veces el problema detrás de un perro “destrozón” está en la relación con su dueño.

