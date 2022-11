¿Por qué es importante la vitamina C para la piel?

La médica estética Alexandra Rada explica que la Vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es un antioxidante clave para mantener la salud general y de la piel, pero esta no se produce naturalmente en el cuerpo. En ese sentido, es importante tener una dieta que incluya fuentes de esta vitamina en las cantidades adecuadas. Descubra cómo hacerlo en este episodio de EstéticaMENTE.

Propiedades de la vitamina C

Según un artículo publicada en Frontiers in Bioscience, el ácido ascórbico ha sido vinculado con el buen funcionamiento de muchos de los sistemas del cuerpo. Esto se debe a que con este nutriente se activa la producción de diferentes compuestos y moléculas en el organismo, por ejemplo, el colágeno, el colesterol, los aminoácidos y algunas hormonas.

Esto significa que si una persona no consume vitamina C en la medida adecuada puede presentar diferentes afecciones a la salud. La principal consecuencia es el escorbuto, una enfermedad en la que la falta de vitamina C no permite la creación de colágeno -la proteína responsable de dar estructura a los diferentes tejidos del cuerpo-, lo cual conlleva a un debilitamiento general de los vasos sanguíneos y, sin el tratamiento correcto, puede conllevar a la muerte.

Adicionalmente, la vitamina C tiene grandes propiedades antioxidantes para la eliminación de radicales libres que pueden mejorar y proteger el funcionamiento del organismo en general. Estas propiedades de la vitamina C han sido especialmente enlazadas con la prevención del envejecimiento prematuro de la piel, la disminución del riesgo de sufrir fallas cardiacas y la mejoría del sistema nervioso.

Para aprender cuál es la dosis adecuada de vitamina C mire este video de EstéticaMENTE, en el que la doctora Alexandra Rada explica cómo y dónde consumir este nutriente esencial.

¿Quién es Alexandra Rada?

La doctora Alexandra Rada tiene más de 20 años de experiencia en el campo de la medicina estética. Su objetivo es proporcionar tratamientos estéticos personalizados basados en el bienestar físico, emocional y espiritual de cada paciente. Bajo este propósito, Alexandra y su esposo, Sergio Rada, dirigen su propia IPS, que cuenta con sedes en diferentes ciudades de Colombia y se ha caracterizado por ser pionera en tratamientos estéticos de rejuvenecimiento facial y pérdida de peso.

