“Acompañé siete años a Luis Carlos Galán. Teníamos el sueño de transformar Colombia”: alcalde de Popayán

Juan Carlos López recuerda que apenas era un joven, recién egresado de la universidad, cuando conoció al carismático líder del Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán. Con él, compartía una visión de país y trabajó a su lado hasta que lo asesinaron el 18 de agosto de 1989.

“Yo inicié en la política cuando estaba en la universidad. Trabajaba con la izquierda, con el Partido Socialista Trotskista, éramos una minoría entre las enormes minorías. Y luego me fui al Nuevo Liberalismo, donde durante 7 años acompañé a Luis Carlos Galán y teníamos un sueño, transformar a Colombia”.

Además, revela detalles de cómo lo impactó el magnicidio. “Cuando lo asesinan me entró una enorme desilusión y creí que me iba a retirar de la política. Me dediqué a otras cosas, me fui a trabajar a Canadá, a España, luego volví y estuve en varias responsabilidades antes de volver a lo público”, cuenta López.

