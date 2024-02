¿Cómo una mentalidad de abundancia moldea líderes exitosos? Esto dice Carolina Angarita

“¿Qué clase de líder quieres ser?”, es la pregunta más importante que hace Carolina Angarita a los jóvenes en esta nueva entrega de Líderes por Colombia. “¿Cómo te ves en el futuro? Si no sabes a dónde vas, recuerda que la vida es como Waze: si uno le pone a dónde va, no lo lleva a ninguna parte”, añade la ex Country Manager de Google y cofundadora de LIT Club.