Conozca a la abogada referente en el derecho internacional

Julia Velázquez, socia de Holland & Knight, es una abogada destacada en el ámbito del derecho internacional. Su trayectoria se ha forjado no solo en las cortes, sino en la vida diaria, donde aplica la misma pasión y dedicación que la caracterizan en su carrera. Julia, influenciada desde pequeña por las discusiones legales de sus padres, encontró en el derecho comercial su verdadera vocación.

Su satisfacción no solo proviene del éxito de sus clientes, también de su vida familiar. “Me satisface llegar a casa y ver a mi familia, ver a mi esposo y a mi hijo. Esas son las cosas que realmente me hacen feliz”, comparte. Esta destacada abogada es un ejemplo de cómo el liderazgo en las mujeres puede hacer la diferencia en un entorno legal predominantemente masculino, soñando con un futuro donde la diversidad y la inclusión sean una realidad palpable en su firma y en la sociedad.