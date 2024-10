Claudia Acosta es una mujer con talento para la selección y búsqueda de ejecutivos.

Perfil

Cuando terminé mis estudios de Psicología decidí entrar al mundo de la consultoría de cazatalentos porque me apasiona darles oportunidades de crecimiento a las personas y ayudarles a las compañías a solucionar problemas de alto nivel. Arranqué como consultora júnior, haciendo el análisis y la carpintería. Luego tuve la oportunidad de manejar equipos, y de trabajar en temas de gestión comercial y estratégica, hasta que me convertí en socia de la empresa en la que estaba en ese momento, fue justo la experiencia anterior a mi cargo actual. Nunca he olvidado el trabajo operativo porque la clave del éxito de este oficio es combinar esa parte con la visión estratégica. Ha sido una aventura de 28 años que me encanta, sobre todo porque tengo la oportunidad de conocer a personas diferentes todo el tiempo, y de todas aprendo.