Claudia Varela, una mujer que lidera con enfoque y sororidad

Al conversar sobre cómo gestionar el tiempo y realizar múltiples actividades y pendientes a lo largo del día, Claudia comenta: “he aprendido que hay que enfocarse, muchas veces creía en el multitask, y estoy justamente en ese plan en el que tengo que tener foco en cada cosa, también algo es clave tener una red de apoyo, confiar en la gente con la que trabajas, no tienes que estar en todas las reuniones, no tienes que hacer todo, debes priorizar”.

Reflexionando sobre su trayectoria hacia su rol actual de liderazgo, Varela comparte que su camino estuvo marcado por “mucho trabajo y estudio”. Explica: “Tuve que demostrar el doble que tenía la capacidad para hacer las cosas, en un entorno que era un poco más machista. Afortunadamente, conté con varios mentores que me dieron la oportunidad de mostrar lo que podía hacer. Fue una experiencia de aprendizaje y persistencia. Recuerdo las largas noches en la oficina, ir a recoger a mi hijo al jardín y luego regresar al trabajo. A veces dormía sólo dos horas para poder mantener el ritmo, porque en ese entonces no tenía una laptop, así que no había opción de trabajar desde casa”.