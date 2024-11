Marcela desea transmitirle a su hija “que puede lograr todo, que no hay límites y que juntas podemos cambiar el mundo”.

Perfil

Esta abogada es una mujer intuitiva y visionaria. Después de trabajar cinco años en la antigua Empresa Nacional Minera (Minercol) vio la oportunidad de ofrecer un servicio que hoy es clave para cualquier compañía de la industria extractiva, pero que hace dos décadas prácticamente no existía: la asesoría para que las empresas cumplan con estándares medioambientales y tengan políticas responsables con las comunidades de las zonas de influencia de sus proyectos. Para concretar su idea eligió como socia a Maryury Muñoz, otra abogada de Minercol, también especializada en Derecho Minero y Ambiental. En ese momento no eran muy cercanas, pero sus informes le parecían impecables, siempre entregados a tiempo. La tuvo que convencer, pero no se equivocó. Ya llevan 20 años como socias fundadoras de Minería & Medio Ambiente Estudio Jurídico, un despacho en el que los ingenieros ambientales y forestales, biólogos y antropólogos superan en número a los abogados. Bayona se ocupa del área Comercial y Muñoz, de los temas de gerencia.