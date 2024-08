Una líder colombiana detrás de la innovación y la transformación en la salud femenina

Con su lema: ¡Evitemos juntas las imposibilidades!, considera que “no hay nada de lo que nosotras no seamos capaces de afrontar” ; de esta manera continúa liderando iniciativas y un equipo que trabaja con el propósito de mejorar el acceso y el bienestar de millones de colombianos.

Perfil

Con su equipo, se esfuerza particularmente en promover el autocuidado. “Yo misma fui consciente del valor de conocer mejor mi cuerpo y mi salud como mujer, cuando llegué a Exeltis. Eso me motivó a impulsar campañas sobre el autoconocimiento integral de la salud femenina”.

Su equipo gerencial es 90 por ciento femenino y cuando le preguntan si no es difícil trabajar con tantas mujeres —algo que ocurre con inusitada frecuencia—, siempre responde: “¿Si fuéramos solo hombres me harías esa pregunta?”. “Agradezco haber sido criada sin esos sesgos, porque la autoconfianza se cultiva en la familia. También he contado con maravillosas mentoras, como María Cristina Álvarez y Suany Orrego, e intento promover casi siempre a otras mujeres para cargos directivos”.