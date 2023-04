Rutina nocturna para el crecimiento personal desde el aprendizaje y la gratitud

En este episodio de Sí puedo y es fácil, la coach de bienestar Antonina Canal explica la importancia de cerrar el día en alta vibración, practicando la gratitud y el aprendizaje. Por eso, comparte una rutina nocturna de crecimiento personal para practicar a diario antes de dormir.

La importancia de la gratitud

La gratitud es la emoción o el sentimiento de reconocimiento hacia una persona o situación de la cual se ha recibido un beneficio. Recientemente, la ciencia demostró que no solo afecta el estado de ánimo sino que también puede modificar las conexiones neuronales positivamente.

Desde la psicología positiva, rama que estudia el efecto de los pensamientos y actitudes positivos en el bienestar, se ha demostrado que el sentimiento de gratitud tiene efectos no solo en el estado emocional, sino también en la salud física. De hecho, las personas que mantienen un pensamiento positivo presentan una reducción de la presión arterial y están más preparadas para afrontar diferentes situaciones de estrés, de acuerdo con el estudio Positive Thinking in Coping with Stress and Health Outcomes.

Además, este estudio también explica que el pensamiento positivo tiene un efecto de mejora en la autopercepción de felicidad, éxito y valor personal.

Antonina Canal comparte sus consejos de crecimiento personal para practicar en las noches, en este episodio de Sí puedo y es fácil. Descubre más técnicas de bienestar para implementar en tu vida en este programa semanal.

¿Quién es Antonina Canal?

Tras haber estudiado artes plásticas en la escuela de Visual Arts de Nueva York, Antonina se ha dedicado a explorar la cultura oriental y a descubrir la relación entre las mujeres, la danza, la sanación y el poder interior. Además, ha escrito los libros: El despertar de la diosa (2017), Sí puedo y es fácil (2018), La vida es una danza (2019), El tarot de las hadas (2020), Agenda mujer amor propio (2022) y Tengo tiempo y dinero para todo (2022).

Fue pionera en traer la danza oriental a Colombia al inaugurar su academia Prem Shakti en 1999 y ser jurada y maestra de honor en el Gran Festival Internacional de danza Oriental Ahlan Wa Sahlan en El Cairo (Egipto). Hoy en día se conoce como gestora cultural y es escritora, conferencista, terapeuta Aura-soma, bailarina y coach empresarial y de empoderamiento

Descubre este programa en Semana Play, el espacio de videos semanales donde se comparten conocimientos de manera entretenida y educativa.