El duelo: ¿Cómo afrontar sanamente la pérdida de un ser querido?

En este episodio de Sí puedo y es fácil, la coach de bienestar y terapeuta aura-soma Antonina Canal recomienda unas herramientas básicas para tener un duelo sano ante la pérdida de un ser querido y aprovechar las enseñanzas que trae esta situación para vivir cada día como si fuera el último.

Psicología positiva para mejorar la vida

La mayoría de las herramientas de Antonina se basan en la psicología positiva. Esta rama de conocimiento afirma que el cerebro se configura y sana dependiendo de los pensamientos que se basan en alegría, optimismo y autoconfianza. En otras palabras, la mentalidad, el lenguaje y un ambiente positivo tienen un efecto directo en el estilo de vida e incluso en la salud física.

De hecho, según el estudio Positive Thinking in Coping with Stress and Health Outcomes, mantener pensamiento y lenguaje positivos tiene un efecto de mejora en la autopercepción de felicidad, éxito y valor personal. Además, estas personas muestran una reducción en la presión arterial y están más preparadas para afrontar diferentes situaciones de estrés.

Descubre cómo implementar estas herramientas para vivir un duelo con los consejos de Antonina Canal, en este episodio de Sí puedo y es fácil.

¿Quién es Antonina Canal?

Tras haber estudiado artes plásticas en la escuela de Visual Arts de Nueva York, Antonina se ha dedicado a explorar la cultura oriental y a descubrir la relación entre las mujeres, la danza, la sanación y el poder interior. Además, ha escrito los libros: El despertar de la diosa (2017), Sí puedo y es fácil (2018), La vida es una danza (2019), El tarot de las hadas (2020), Agenda mujer amor propio (2022) y Tengo tiempo y dinero para todo (2022).

Fue pionera en traer la danza oriental a Colombia al inaugurar su academia Prem Shakti en 1999 y ser jurada y maestra de honor en el Gran Festival Internacional de danza Oriental Ahlan Wa Sahlan en El Cairo (Egipto). Hoy en día se conoce como gestora cultural y es escritora, conferencista, terapeuta Aura-soma, bailarina y coach empresarial y de empoderamiento

Descubre este programa en Semana Play, el espacio de videos semanales donde se comparten conocimientos de manera entretenida y educativa.