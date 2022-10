Gastos emocionales: ¿por qué son importantes y cómo presupuestarlos?

El asesor de finanzas personales Tian Rodríguez invita a Jaime Jaramillo a este episodio de Tranquilidad Financiera. Ambos expertos explican el concepto de un presupuesto para gastos emocionales, que permite darse gustos mensualmente y ahorrar para alcanzar la tranquilidad financiera, sin descuidar los gastos racionales.

Gastos emocionales y racionales

Según las neurofinanzas, las decisiones que tienen que ver con intercambios de bienes y capital se ven ampliamente afectadas por las emociones más que por la lógica. Esto quiere decir que el estado emocional (las reacciones neuronales y hormonales) de cada persona está intrínsecamente relacionado con su camino hacia la tranquilidad financiera.

De hecho, según el estudio Neurofinance: How Do We Make Financial Decisions, al comprar cosas por gusto, el cerebro activa las zonas neuronales del placer, lo que causa que los niveles de oxitocina se eleven. Como consecuencia, la parte ‘lógica’ de la mente, que dice que tal vez no es la mejor decisión, no tiene tanta actividad. Estos gastos pueden ser denominados gastos emocionales y hay una forma de incluirlos en el presupuesto mensual.

Descubre cómo crear un presupuesto que tiene en cuenta los gastos emocionales y racionales junto a Tian Rodríguez en Tranquilidad Financiera. No te pierdas los anteriores capítulos de este programa para aprender más sobre las herramientas que pueden ayudarte a mejorar tus finanzas personales.

Los expertos en Tranquilidad Financiera

Sebastián (Tian) Rodríguez es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y se ha dedicado a educar en diferentes plataformas, como YouTube e Instagram, sobre finanzas personales, inversiones y economía. En sus plataformas (@tianrodriguezlf) cuenta con más de 40 mil seguidores y su objetivo es impactar a millones de personas a través de su liderazgo e historia personal. Su estilo es ‘sin filtro’ y directo para que la gente realmente entienda que la solución a sus problemas financieros se encuentra en sus propias acciones.

En esta ocasión, el invitado experto es Jaime Jaramillo, un administrador de empresas con un MBA de INALDE Business School, que se ha desempeñado como jefe de Inversiones de Protección, gerente de Renta fija en Valores Bancolombia, entre otros. Hoy en día se desempeña como facilitador de Finanzas Emocionales, empresa dedicada a la educación financiera, cuyo objetivo es ayudar a las personas a conseguir un buen estilo de vida sin olvidar el camino a la libertad financiera.

Tian trae expertos y consejos en sus videos semanales en la sección Semana Play. Conéctate y disfruta de este y más contenidos educativos y entretenidos.