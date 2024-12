Aparte de los retos médicos y terapéuticos, sobre los que el mundo científico está trabajando, el principal problema es de dinero. ¿A quiénes se les deben dar recursos? ¿Y de dónde saldrán?

Ambas preguntas plantean discusiones profundas sobre el funcionamiento de la economía, que no se han dado en ningún otro periodo en la historia de la humanidad. En el mundo académico también hay acuerdo en que esta crisis es más profunda que las de 1929 y 2008, por lo que la teoría económica desarrollada hasta hoy, se queda corta. Lo que Stephen S. Roach, de Yale, denominó “las falsas comparaciones de la crisis”, al referirse a que no serán suficientes las acciones de la Reserva Federal de EE.UU. porque no es una crisis solamente de mercados de valores sino de la economía real.