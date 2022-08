“Final de la partida”: expertos de Cambridge advierten sobre el cambio climático en el mundo

El incremento de las temperaturas es un tema que año tras año toma relevancia en el mundo, puesto que el cambio del clima tiene un impacto directo en el medio ambiente y, en consecuencia, también en la vida del ser humano.

En los últimos meses de este 2022 se han registrado olas de calor, producto de la temporada de verano, pero a su vez de la misma acción de las personas en contra del entorno. Científicos de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, compartieron un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), en donde se recalca la necesidad de explorar los escenarios “catastróficos” derivados del aumento de las temperaturas.

Con el título de Climate Endgame -El final de la partida del clima, en español- el grupo de investigadores se ha llevado la atención.

Teniendo en cuenta datos recopilados por El Mundo, el director científico del informe e investigador del Centro para el Estudio de los Riesgos Existenciales en Cambridge, Luke Kemp, dice que “hay muchas razones para creer que el cambio climático puede ser catastrófico, incluso a los niveles más moderados de calentamiento”.

“Los caminos hacia el desastre no se limitan al impacto directo de las altas temperaturas, sino que pueden tener efectos como conflictos bélicos, hambrunas, crisis financieras o nuevas enfermedades”, añade.

El calentamiento global y el aumento acelerado de temperatura pone en peligro la existencia de especies que habitan en los polos. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

El conglomerado de investigadores se ha centrado, por el momento, en el incremento de las temperaturas en cifras comparadas de 1,5 y dos grados (el límite fijado en el Acuerdo de París), con las que se registran de 2,4 y tres a finales de siglo.

Unas de las advertencias que da el experto está relacionada con la salud del ser humano, la seguridad alimentaria y consecuencias en aspectos políticos y sociales. Incluso, retrata el peor escenario posible: “Más de 2.000 millones de personas (el 25 % de la población mundial) estarían expuestas en 2070 al calor extremo”, y las temperaturas serían de más de 29 grados, complementa Luke.

Asimismo, se detalla que el año pasado (2021) la Nasa estimó que la temperatura media de la superficie terrestre y oceánica alcanzó los 14,7 grados. Esto da sustento para que los investigadores digan que los últimos años han sido más calurosos, en comparación con registros que inician en 1880.

Así las cosas, el equipo de la Universidad de Cambridge dice que no se puede afrontar el cambio del clima de manera acelerada y, a su vez, ponerse una venda en los ojos, como si nada estuviera pasando “ante el peor escenario posible”.

Por su parte, Johan Rockström, director del Potsdam Institute y coautor del estudio, comparte que “cuanto más sepamos sobre cómo funciona el planeta, mayores serán los motivos para preocuparse”.

“Nuestro planeta funciona como un sofisticado y frágil organismo. Tenemos que hacer los cálculos del desastre precisamente para evitar el peor escenario”, agregó.

El final de la partida advierte sobre el riesgo de hambre para la población mundial, todo esto por causa del efecto del cambio climático sobre el incremento de temperaturas, impactando a la producción agrícola y comercialización alimentaria.

Conjuntamente, la reducción de hábitats por sequías, puede afectar a las especies de fauna y flora global y a la propagación de infecciones.

Por último, el informe aborda la variable catalogada como “amenazas interactivas” en donde figura la desigualdad social en los hemisferios, una inestabilidad política de las naciones y la desinformación como mecanismo de “negacionismo del cambio climático en el mundo”.