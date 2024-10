¿Huracán Milton afectará a Colombia? El reporte del Ideam

En Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó cuál es la situación ambiental en Colombia respecto al huracán Milton. “La onda tropical No 42 se ubica cerca a las costas de las Guayanas la cual trae baja actividad convectiva. El huracán Leslie, se localiza en el Atlántico oriental tropical. Según la trayectoria proyectada por el NHC, el sistema no ingresará al mar Caribe, lo que significa que no tendrá influencia sobre las condiciones océano-atmosféricas de Colombia. El huracán Milton, ubicado en el sur del golfo de México como huracán mayor, se dirige hacía el nororiente y puede alcanzar la península de la Florida en los próximos días. No tendrá influencia sobre las condiciones océano-atmosféricas de Colombia”.