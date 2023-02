Oso hormiguero que fue atropellado regresó a la libertad luego de varios meses de recuperación

Recientemente, Cortolima, autoridad ambiental en el Tolima señaló que un Tamandúa-Oso Hormiguero fue encontrado en una delicada situación de salud tras haber sido atropellado por un vehículo. El oso hormiguero tuvo una lesión de cadera que impedía moverse, por lo que fue rehabilitado por el CAV-Centro de Atención y Valoración de Cortolima.

El animal tuvo una recuperación física por varios meses, en los que el mayor reto fue su alimentación, dado que es muy difícil que este tipo de osos hormigueros consuman los alimentos en cautiverio. Por su parte, el doctor Delio Orjuela, médico veterinario de CAV, señaló que “los osos hormigueros no comen en cautiverio, ellos se alimentan de huevos y de larvas de hormigas y de abejas, por lo tanto, en cautiverio no tenemos un cautiverio de hormigas que pudieran ayudarlo”.

Liberación de oso hormiguero luego de varios meses de recuperación. - Foto: Cortolima

Sin embargo, para preservar la vida de esta especie animal y poder liberarlo pronto, “preparamos una dieta sustituta, que es un licuado con proteína, con ensure, con carne y huevo, y es importante colocarle una sustancias que producen las hormigas para que ellos sientan esa atracción y decidan empezar a comerlo. No importa el tratamiento médico que hagamos, si el animal no come, pues no hay paciente, entonces es un desafío muy grande”.

El animal tuvo una recuperación física por varios meses. - Foto: Cortolima

Ante la rehabilitación del Tamandúa-Oso Hormiguero, el equipo médico de la CAV de Cortolima procedió a la liberación de este animal en buenas condiciones de salud. Por su parte, las autoridades ambientales recomiendan conducir con precaución para evitar herir la fauna silvestre y en caso de ver algún animal en peligro, acudir de inmediato a las líneas de ayuda y rescate.

Recuperan boa constrictor a la que le sacaron violentamente los colmillos en Boyacá

A las instalaciones de la Dirección Regional Chiquinquirá de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) fue traslada, por el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía de esa ciudad boyacense, una boa constrictor de cerca de tres metros de largo que fue hallada en plena vía pública.

El reptil fue encontrado en la vereda Casablanca de Chiquinquirá al borde de la carretera que conduce hacia el municipio de Saboyá, por un campesino, quien dio aviso a la Policía Ambiental, para su traslado a las instalaciones de la CAR para que personal experto le brindara atención especializada.

CAR Cundinamarca, en coordinación con la Policía Ambiental, lograron recuperar a esta boa constrictor - Foto: CAR Cundinamarca

“El estado de salud de la serpiente es regular, ya que no cuenta con los dos colmillos, situación que le impide cazar, comer y defenderse en la vida silvestre. Externamente, está bien, no registra heridas ni sangrado”, explicó Jahanna Castro, directora de la Regional Chiquinquirá.

Tras la valoración y diagnóstico, el personal de la CAR decidió trasladar de inmediato al animal al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre en el municipio de Tocaima para su rehabilitación.

“Allá contamos con el personal idóneo y los equipos técnicos necesarios para recuperar esta serpiente que probablemente fue herida y abandonada como retaliación por comerse, quizás, un animal doméstico. Mientras esto ocurre, hicimos la estabilización del individuo en la Dirección Regional”, menciona Castro, quien resalta que este tipo de fauna no es nativa de esa región.

La boa fue recuperada por el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía de Chiquinquirá - Foto: CAR Cundinamarca

“No es frecuente encontrar este tipo de reptiles en la zona, ya que su distribución natural no es el clima frío, debido a la altitud, la disponibilidad de oxígeno y ausencia de presas que le permitan sobrevivir”, dice.

La funcionaria hizo un llamado a la comunidad a denunciar el tráfico y la tenencia ilegal de animales silvestres, así como el maltrato animal, al tratarse de dos delitos que acarrean sanciones penales y económicas.

“Teniendo en cuenta el estado en el que está el individuo, sugerimos a la comunidad que, en vez de intentar controlarlas directamente, atacarlas o extraerlas violentamente de su medio natural, llamen a las corporaciones autónomas regionales de su jurisdicción, las cuales cuentan con expertos en el manejo de los individuos de la fauna”, señaló Castro