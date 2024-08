Adiós a los errores en los correos gracias a estas nuevas funciones de Gmail

Disponibilidad

No obstante, es importante señalar que estas mejoras estarán disponibles únicamente para usuarios de Google Workspace que cuenten con las versiones Gemini Business o Gemini Education, o aquellos que estén suscritos al plan Google One AI Premium. Esta exclusividad sugiere que Google está enfocando estas funciones hacia un segmento de usuarios que valora la eficiencia en la gestión de correos, posiblemente profesionales y empresas que buscan optimizar su comunicación interna y externa.

Experiencia de usuario

Cabe destacar que para los usuarios que no quieran nada usar estas nuevas herramientas, no hay problema, como se mencionó anteriormente, es necesario activar estas funciones desde los ajustes, por lo que si no se toca nada en la app, la IA no interferirá en sus mensajes ni modificará una sola coma.