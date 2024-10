Apple acepta que hubo un error en una de las partes más importantes de sus nuevos IPhone

Este no fue el único error en los nuevos dispositivos, algunos reportaron que el móvil se calentaba más de lo normal y que hubo algunos errores sobre fallos en la respuesta táctil, algo que incomodó a los usuarios, ya que es un dispositivo nuevo.

El nuevo iPhone 16 presenta un botón de cámara innovador, pero su diseño también implica riesgos: los usuarios deben ser cautelosos, ya que las reparaciones de este componente pueden resultar extremadamente costosas. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Respecto a la reciente falla en la pantalla táctil, Apple confirmó que “a veces no respondía bajo ciertas circunstancias” en los nuevos modelos 16 y 16 pro, lo cual sería solucionado con la actualización IOS 18.0.1. Los fallos no eran limitados, los informes de los errores fueron reportados a nivel global en los modelos mencionados anteriormente.

Varios portales especializados en tecnología empezaron a reportar quejas de usuarios de los nuevos IPhone, quienes según los reportes, realizaban toques en la pantalla pero no eran registrados, ni pulsaciones de botones, ni teclado virtual.

De acuerdo con las investigaciones de 9toMac, el inconveniente parecía vinculado a un fallo de software, en particular en el algoritmo destinado a prevenir toques no deseados en iOS. Este algoritmo estaba ajustado de manera excesivamente sensible, lo que provocaba que pasara por alto toques que en realidad eran deliberados.