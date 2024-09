Así debe dejar su nevera cuando sale de vacaciones para evitar que se descomponga

Salir de vacaciones es uno de los momentos más esperados para muchas personas, pero antes de partir, es crucial asegurarse de que todos los detalles en casa estén en orden, incluida la nevera. Un electrodoméstico que funciona de forma continua puede enfrentar problemas si no se toman las medidas adecuadas.

Organizar los alimentos y evitar desperdicios

El primer paso antes de salir de viaje es revisar el contenido de la nevera. Es importante que los alimentos perecederos se consuman o se desechen si no van a estar en buen estado durante su ausencia. Productos como carnes, lácteos, frutas y verduras tienen una vida útil limitada y pueden generar malos olores o incluso daños en la nevera si se echan a perder.

Para evitar esto, una opción es planificar las comidas de los días previos al viaje para utilizar todos los alimentos frescos. Otra solución práctica es congelar aquellos productos que se pueden conservar por más tiempo, como el pan, carnes o algunas verduras. Esto no solo evitará desperdicios, sino que también garantizará que haya menos riesgo de descomposición.

Aunque algunos productos pueden durar semanas, otros, como la leche o los huevos, se descomponen en pocos días, por lo que es fundamental verificar las fechas de caducidad y retirar lo que no se va a consumir.

Ajustar la temperatura para una refrigeración eficiente

Si las vacaciones serán largas y no desea dejar ningún alimento en la nevera, se puede optar por vaciarla completamente, apagarla y dejar la puerta abierta para que el aire circule. Este método no solo previene malos olores, sino que también ayuda a reducir el consumo de energía mientras no esté en uso. Sin embargo, si decide mantener algunos alimentos, es crucial asegurarse de que la puerta esté bien cerrada y sellada para evitar que se escape el frío y se dañe el contenido.