Así se puede calibrar la pila del iPhone para prolongar la batería

Hoy en día, uno de los problemas que aqueja tanto a jóvenes como adultos es la falta de batería en los dispositivos móviles. Muchas personas suelen resolver este problema con cargadores móviles o baterías de repuesto cuando no tiene a la mano una toma de luz; sin embargo, cuando la batería de los celulares, especialmente en los iPhone, se descarga constantemente, es algo a lo que se debe prestar atención.

De hecho, el portal web La Vanguardia detalla que cuando se desgasta demasiado rápido la batería de este tipo de dispositivos y el porcentaje no es del todo correcto, lo ideal es calibrar la batería del iPhone. Cabe recordar que estos celulares cuentan con una serie de algoritmos que calculan el porcentaje de batería restante con base en su capacidad o al tiempo que se ha estado cargando. No obstante, estos algoritmos pueden no estar bien ajustados y justo ahí cuando se deben calibrar.