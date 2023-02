Bill Gates hizo aterradora predicción sobre la próxima pandemia en el mundo

- Foto: Getty Images for TIME

Bill Gates es mundialmente conocido por ser el fundador de Microsoft. No obstante, se ha vuelto en una de las personas con más renombre en cuanto a sus predicciones respecto al futuro de la humanidad.

El magnate también estuvo involucrado en los diferentes debates de la pandemia del Covid-19, a tal punto de financiar a varias instituciones que promovían el desarrollo de las vacunas.

Sus predicciones no siempre han sido bien recibidas. Por ejemplo, varios médicos criticaron su postura respecto a cómo manejar la pandemia. Los médicos alertaron sobre la influencia política y el paso libre que se da en los diferentes debates para la prevención de la misma.

Ahora bien, Bill Gates volvió a tocar el tema y explicó las razones de porque se puede presentar una nueva pandemia, esta vez, según él, planificada.

En una entrevista con la BBC, el magnate indicó que el próximo reto que enfrentará los humanos es el bioterrorismo. De acuerdo con Gates, este término hace referencia a “la liberación intencionada de agentes biológicos o toxinas con el fin de dañar o matar a seres humanos, animales o plantas con la intención de intimidar o coaccionar a un gobierno o a una población civil para promover objetivos políticos o sociales”.

El filántropo asegura que la humanidad debe estar lista para frenar los desastres como “ataques terroristas de viruela”. Gates también se preguntó lo siguiente: “¿Y si un bioterrorista lleva la viruela a 10 o más aeropuertos?”.

Además, precisó que “hay epidemias causadas de forma natural, y otras provocadas por bioterrorismo que incluso podrían ser peores que las que experimentamos hoy en día”.

Cabe mencionar que el empresario publicó un libro en 2022 titulado ‘Cómo prevenir la próxima pandemia’, donde ratifica que las pandemias son la mayor amenaza para los humanos, motivo por el cual le solicitó a los países a invertir en investigación para evitar posibles desastres.

El ejercicio que hace Bill Gates para fortalecer la memoria

Por otro lado, el magnate estadounidense reveló cómo hace para mantener una mente tan brillante, donde su memoria es fundamental.

Por medio de su blog, Gates Notes, el cofundador de Microsoft indicó que para expandir su memoria y lograr retener más información en esta, son claves los ejercicios de visualización.

Los ejercicios de visualización a los que hace referencia Bill Gates, implican recordar o recrear imágenes con la mayor claridad e intensidad posible. De hecho, no solo imágenes, pues las personas también se pueden imaginar olores, sonidos y percepciones táctiles.

“A veces la gente me dice que tengo ‘memoria fotográfica’, sobre todo cuando hablo de temas que me interesan, como la ciencia y los negocios. Es un bonito cumplido, pero en realidad no es cierto. Ni de lejos”, dijo Gates en su blog, Gates Notes.

De acuerdo con el estadounidense, su memoria no es fotográfica ni eidética (dos formas de memoria increíblemente raras).

Incluso, dijo que aún podía recordar la primera línea del software que escribió hace años; y eso es lo que un cerebro fuerte debería ser capaz de lograr, así como la capacidad de entender que la mente da prioridad a ciertas cosas.

A Gates lo impactó el libro ‘Moonwalking with Einstein’ (Los desafíos de la memoria, en su edición en castellano), en el que se profundiza en la idea de la memoria en sí misma, en cómo funciona la mente humana, cómo puede mejorarse para hacer, crear y más.

“La gente que gana concursos de memoria utiliza ciertas técnicas para visualizar las cosas, desarrolladas principalmente en la antigua Grecia. Construyen una especie de palacio de la memoria que consiste, literalmente, en visualizar una casa con muchas habitaciones, donde hay personas y cosas diferentes, y que representan lo que se quiere recordar”, explicó Gates.

Además, un complemento a los ejercicios de visualización es el de asociación, el cual consiste en tomar un nombre o un dato y vincularlo a una imagen o a un elemento que pueda recordarse con facilidad

Para el cofundador de Microsoft, esto tiene más efecto cuando se practica con regularidad, en lugar de hacerlo una sola vez.