Paula Hurd sería la nueva pareja de Bill Gates, ¿quién es ella?

- Foto: Getty Images via AFP

Van casi dos años desde que Bill Gates, cofundador de Microsoft, y su exesposa Melinda French Gates, anunciaron al mundo que se divorciarían tras 27 años de matrimonio.

Ahora, suena con bastante fuerza que Bill Gates se habría enamorado nuevamente. Medios internacionales aseguran que la novia del magnate sería Paula Hurd, viuda del copresidente de la tecnológica Oracle.

De hecho, Paula Hurd y Gates, fueron vistos juntos en enero del presente año, en medio del Abierto de Australia y en otros eventos deportivos en el pasado, como el Laver Cup en el 02 Arena de Londres, y en el BNP Paribas en Indian Wells, California.

Respecto a la que sería la novia de Gates, esta estuvo casada durante casi 30 años con Marka Hurd, quien era el director ejecutivo de la empresa de Software Oracle, y antiguo jefe de Hewlett-Packard. El empresario murió en octubre del 2019.

Respecto a su formación académica, se indicó que Paula Hurd estudió en la Universidad de Texas en Austin, en 1985, licenciatura en administración de empresas.

Bill Gates no ha revelado o desmentido si existe una relación amorosa con Paula Hurd. - Foto: Getty Images

Paula Hurd tuvo dos hijos con su esposo fallecido; se trata de Kathy y Kelly.

En lo que tiene que ver con su vida laboral, según su biografía de LinkedIn, trabaja como desarrolladora y organizadora de eventos “memorables” para ocasiones personales, corporativas y benéficas.

Vale destacar que después de graduarse, llegó a embarcarse en una carrera de décadas en ventas y gestión de alianzas en la empresa de software NCR (National Cash Register).

“Ya no había amor”: la confesión de Bill Gates sobre su divorcio con Melinda

Los detalles sobre la separación de Bill y Melinda Gates son unos de los más buscados por la prensa del corazón. La pareja de magnates parecía vivir un cuento de hadas. Por eso, el anuncio de su divorcio sorprendió al mundo.

Sin embargo, poco a poco se comienzan a conocer detalles de esa ruptura. El diario The New York Post reveló una conversación que tuvo con uno de los grandes amigos de golf de Bill Gates. Según el relato, fueron ellos los primeros en conocer que las cosas no andaban bien entre la pareja.

Bill habría descrito en un día de juegos su matrimonio como una unión “sin amor”. El testimonio anónimo de esa fuente cercana al fundador de Microsoft deja ver la desilusión que el magnate tendría por la vida de pareja que llevaba.

Melinda French Gates, la exesposa del magnate. - Foto: Bloomberg via Getty Images

“Bill habló con sus amigos cercanos en el campo de golf”, le relató al diario. “Él les dijo hace un tiempo que el matrimonio no tenía amor, que había terminado por algún tiempo y que estaban viviendo vidas separadas”, agregó.

Gates, según el periódico, es un fanático del golf y tuvo en el campo del Manele Bay Hotel en Hawái uno de sus momentos de enamoramiento de Melinda. Se dice que ha estado recluido en un condominio exclusivo mientras pasa esta mala racha. El lugar sería The Vintage Club en Indian Wells, California, que se anuncia a sí mismo como “uno de los campos de golf más prestigiosos de los Estados Unidos”.

Cuando la pareja estaba junta. - Foto: Getty Images

Bill y Melinda, ella tan nerd como él, siempre dieron la impresión de ser la pareja de multimillonarios perfecta, pues nunca reflejaron la arrogancia ni las peleas típicas de otros matrimonios de su clase. Se ganaron, además, la admiración del mundo porque se han desprendido de buena parte de su riqueza en busca de soluciones para problemas como la pobreza y las enfermedades.

Pero hace dos años dejaron atónito al planeta con un giro inesperado. “Ya no podemos crecer como pareja”, dijeron, al anunciar que ‘parten cobijas’ tras 27 años de unión.