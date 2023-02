El fundador de Microsoft indicó que no consume café, como algunas personas al iniciar su jornada.

¿Qué desayuna Bill Gates? El multimillonario reveló todo lo que come al iniciar su rutina

Bill Gates es uno de los hombres más ricos del mundo, pero durante los últimos años ha enfocado sus esfuerzos en la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global, la ciencia, y el apoyo a diferentes regiones del planeta que no son más vulnerables que otras.

Continúa siendo un referente tanto en el mundo de la tecnología, como para aquellos que buscan tener una vida exitosas a partir del arduo trabajo, la innovación e invención, entre otras situaciones que pueden provenir desde el emprendimiento. Pero lo que algunos o pocos se puedan preguntar es qué tipo de hábitos alimenticios pueda tener este reconocido hombre.

Bill Gates es reconocido por su trabajo con Microsoft y su lucha filantrópica. - Foto: Getty Images for TIME

Así entonces, tras entrevistas que se le han hecho al millonario en los últimos años, se conoce que este hombre tienen la rutina de desayunar con cereales y, a diferencia de algunas otras personas que prefieren el café al despertar, este hombre se tomaría un refresco de gaseosa sin azúcar.

Es de resaltar que, ante una entrevista que se le hizo en la institución educativa Betsy Layne High School, este hombre reveló que su cereal favorito es el Cocoa Puffs, y lo acompaña con una Coca Cola Cero, aunque también se indicó, por parte de su exesposa en aquella ocasión, que algunas veces este hombre por sus múltiples ocupaciones, termina por decidir no desayunar, sino continuar su jornada.

Sin embargo, estudios han indicado que: “no desayunar reduce el rendimiento y la concentración, y además nos mueve a comer alimentos poco saludables durante el resto del día”, indica un equipo de médicos y nutricionistas del Grupo NC Salud, empresa especializada en el asesoramiento dietético en las farmacias.

Por su parte, La Fundación Española del Corazón señala que el desayuno sano debe contener energía y variedad suficiente. Por eso debe aportar en torno al 20 % de la energía total que se necesita a diario a través de tres grupos de alimentos: lácteos, frutas y cereales y derivados. Aunque, debe ser un buen plato, que contribuya a brindar la energía suficiente para las primeras horas del día, sin abusar de sal, azúcares o grasas trans.

El plato favorito del magnate son los cereales. - Foto: Getty Images

Gates abre su corazón de nuevo

A Bill Gates los últimos años le han pasado factura. Su divorcio con Melinda, el amor de su vida, lo golpeó profundamente, pero casi al mismo nivel su cercana relación con Jeffrey Epstein. La relación cordial que tuvo con el acusado depredador sexual fue uno de los temas que rompió su relación con su exesposa.

Aún se arrepiente de ese cruce. “Diré por centésima vez, sí, no debería haber cenado con él”, dijo el multimillonario. Así mismo, aclaró que nunca fue parte de ninguna forma de las actividades ilegales de la red de trata de menores del magnate financiero. “No, quiero decir, no, cené con él y eso es todo”, declaró hace poco en una entrevista.

Parecía que Gates no levantaba en entusiasmo hasta que esta semana un periodista de la BBC de Londres logró que el magnate le contara lo que pasa por su mente, pero sobre todo por su corazón. Ante la pregunta de si estaba abierto a tener otra relación, Gates dijo: “Seguro, no soy un robot”.

Según el diario The Daily Mail, ese comentario coincide con una relación que la prensa ha venido revelando con una mujer morena que vive en Australia. La entrevista se hizo en Kenia, en donde Gates estuvo por una de sus causas benéficas.

Los detalles sobre la separación de Bill y Melinda Gates son unos de los más buscados por la prensa del corazón. La pareja de magnates parecía vivir un cuento de hadas. Por eso, el anuncio de su divorcio sorprendió al mundo.

MONTE-CARLO, MONACO - JUNE 23: Bill Gates and Melinda Gates attend Global Champions Tour of Monaco 2017 on June 23, 2017 in Monte-Carlo, Monaco. (Photo by fotopress/Getty Images) - Foto: Getty Images

Sin embargo, poco a poco se comienzan a conocer detalles de esa ruptura. El diario The New York Post reveló una conversación que tuvo con uno de los grandes amigos de golf de Bill Gates. Según el relato, fueron ellos los primeros en conocer que las cosas no andaban bien entre la pareja.

Bill habría descrito en un día de juegos su matrimonio como una unión “sin amor”. El testimonio anónimo de esa fuente cercana al fundador de Microsoft deja ver la desilusión que el magnate tendría por la vida de pareja que llevaba.

“Bill habló con sus amigos cercanos en el campo de golf”, le relató al diario. “Él les dijo hace un tiempo que el matrimonio no tenía amor, que había terminado por algún tiempo y que estaban viviendo vidas separadas”, agregó.