Bill Gates abre su corazón de nuevo: busca enamorarse y ya suenan las candidatas

A Bill Gates los últimos años le han pasado factura. Su divorcio con Melinda, el amor de su vida, lo golpeó profundamente, pero casi al mismo nivel su cercana relación con Jeffrey Epstein. La relación cordial que tuvo con el acusado depredador sexual fue uno de los temas que rompió su relación con su exesposa.

Aún se arrepiente de ese cruce. “Diré por centésima vez, sí, no debería haber cenado con él”, dijo el multimillonario. Así mismo, aclaró que nunca fue parte de ninguna forma de las actividades ilegales de la red de trata de menores del magnate financiero. “No, quiero decir, no, cené con él y eso es todo”, declaró hace poco en una entrevista.

Parecía que Gates no levantaba en entusiasmo hasta que esta semana un periodista de la BBC de Londres logró que el magnate le contara lo que pasa por su mente, pero sobre todo por su corazón. Ante la pregunta de si estaba abierto a tener otra relación, Gates dijo: “Seguro, no soy un robot”.

Según el diario The Daily Mail, ese comentario coincide con una relación que la prensa ha venido revelando con una mujer morena que vive en Australia. La entrevista se hizo en Kenia, en donde Gates estuvo por una de sus causas benéficas.

Bill Gates asiste a la Gala Time 100 de 2022 en Frederick P. Rose Hall, Jazz at Lincoln Center el 8 de junio de 2022 en la ciudad de Nueva York. (Foto de Michael Loccisano/Getty Images) - Foto: Getty Images

Recientemente, fue noticia que su fundación donará 1.400 millones de dólares para pequeños granjeros y agricultores afectados por el cambio climático en África y Asia, durante la COP27 de Egipto. La donación será entregada a lo largo de cuatro años, y servirá para financiar métodos de lucha contra la sequía, las olas de calor e inundaciones extremas, según el comunicado distribuido en Sharm el Sheij.

“Los efectos del cambio climático han sido devastadores, y cuanto más tiempo pasa, más gente sufre y las soluciones se vuelven más complejas y costosas”, explicó el responsable de la Fundación, Mark Suzman. “Los líderes deben escuchar las voces de los agricultores y gobiernos africanos para comprender sus prioridades y responder con urgencia”, añadió.

El dinero apoyará el uso de nuevas tecnologías digitales, la innovación en las explotaciones ganaderas y a mujeres con pequeñas propiedades agrícolas, mediante una colaboración con el Fondo Internacional para del Desarrollo Agrícola de la ONU, explicó Suzman.

En su entrevista con la BBC, Gates habló de su trabajo por el cambio climático y de su actividad caritativa.

“Ya no había amor”: la confesión de Bill Gates sobre su divorcio con Melinda

Los detalles sobre la separación de Bill y Melinda Gates son unos de los más buscados por la prensa del corazón. La pareja de magnates parecía vivir un cuento de hadas. Por eso, el anuncio de su divorcio sorprendió al mundo.

Sin embargo, poco a poco se comienzan a conocer detalles de esa ruptura. El diario The New York Post reveló una conversación que tuvo con uno de los grandes amigos de golf de Bill Gates. Según el relato, fueron ellos los primeros en conocer que las cosas no andaban bien entre la pareja.

Bill habría descrito en un día de juegos su matrimonio como una unión “sin amor”. El testimonio anónimo de esa fuente cercana al fundador de Microsoft deja ver la desilusión que el magnate tendría por la vida de pareja que llevaba.

“Bill habló con sus amigos cercanos en el campo de golf”, le relató al diario. “Él les dijo hace un tiempo que el matrimonio no tenía amor, que había terminado por algún tiempo y que estaban viviendo vidas separadas”, agregó.

Gates, según el periódico, es un fanático del golf y tuvo en el campo del Manele Bay Hotel en Hawái uno de sus momentos de enamoramiento de Melinda. Se dice que ha estado recluido en un condominio exclusivo mientras pasa esta mala racha. El lugar sería The Vintage Club en Indian Wells, California, que se anuncia a sí mismo como “uno de los campos de golf más prestigiosos de los Estados Unidos”.

El divorcio de la década

Bill y Melinda, ella tan nerd como él, siempre dieron la impresión de ser la pareja de multimillonarios perfecta, pues nunca reflejaron la arrogancia ni las peleas típicas de otros matrimonios de su clase. Se ganaron, además, la admiración del mundo porque se han desprendido de buena parte de su riqueza en busca de soluciones para problemas como la pobreza y las enfermedades.

Pero hace dos años dejaron atónito al planeta con un giro inesperado. “Ya no podemos crecer como pareja”, dijeron, al anunciar que ‘parten cobijas’ tras 27 años de unión.

Cuando su relación apenas comenzaba, él insistió con esta petición: “¿Saldrías conmigo por dos semanas a partir del viernes?”, y ella respondió: “Eso no es espontáneo”. Al rato, la llamó a su casa y le preguntó: “¿Es esto lo suficientemente espontáneo para ti?”.

Tras siete años de noviazgo, el paso al matrimonio no fue fácil. Él era adicto al trabajo, así que a Melinda le tomó largo tiempo convencerlo de tomarse unas vacaciones.

Ni la decisión de llevar al altar a Melinda se salvó de la tendencia de Gates a analizarlo todo matemáticamente. En una pizarra anotó los pros y los contras de casarse, “pero por dentro estaba el alma de ese hombre tierno, cálido y curioso”, en palabras de ella.

Se casaron el primero de enero de 1994 y, tal vez, desde ahí comenzaron a formarse subrepticiamente las grietas que ahora han dado al traste con su felicidad.

En ese momento, él ya era uno de los hombres más ricos del globo y contaba con el prestigio de ser el genio que revolucionó la sociedad con la popularización del computador, el PC. No solo estaba en su apogeo como cabeza de Microsoft, sino que empezaba a descollar como líder mundial, lo cual lo obligaba a viajar todo el tiempo.

En un mes podía cubrir India, China y países de África, en tanto ella se quedaba en casa cuidando a sus hijos, Jennifer, Rory y Phoebe, hoy de 25, 21 y 18 años, respectivamente.

A Melinda se le hacía duro lidiar con eso y le preocupaba volverse “invisible”. “Me sentía muy frustrada y le decía a Bill: ‘Esto es demasiado y tú nunca estás en casa’. Entonces, él ponía su mano en mi rodilla y me contestaba: ‘Melinda, a donde quiera que vayamos siempre estaremos juntos’”.

En India en 2011, en el marco de su labor filantrópica. Él ha donado más de 40.000 millones de dólares a su Fundación Bill y Melania Gates. - Foto: afp

Cultivaban su historia de amor con detalles como la pasión por El gran Gatsby, la célebre novela de F. Scott Fitzgerald. Fundaron un club de lectura, que hoy subsiste, y se aficionaron a la meditación.

Si caminaban por el campo, él siempre iba adelante, asegurándose de que no hubiera telarañas, pues ella las detesta.

Las hermanas de Gates cuentan que él siempre fue muy tímido y que la gran labor de Melinda fue sacarlo de sí mismo. Mientras que él se enfocaba en los hechos y la estadística, ella lo hacía en el corazón y la emoción.

Así mismo, ella no lo “malcrió” en la casa por ser tan rico. “Él lava los platos, lleva a los niños al colegio y saca al perro”, contó en una entrevista, en la que también relató que cada tarde dejaban sus oficinas gemelas en la fundación para cenar con sus hijos.

“Eran sencillos y nunca cayeron en la trampa de la riqueza”, señaló un allegado.

Pero en los últimos años afrontaron varias crisis. Cuando él dejó su puesto como directivo de Microsoft y otras de sus empresas fue justo para pasar más tiempo en familia. Pero ni ese ni otros esfuerzos sirvieron.

No se ha confirmado que haya un tercero en discordia, aunque ha causado sensación la revelación de que, desde que se casaron, acordaron que él podía pasar “un fin de semana largo” cada año con su exnovia Ann Winblad.

También se ha hablado de Zhe ‘Shelly’ Wang, una intérprete que trabajó en la fundación de los Gates.

(Photo by Frederic Stevens/Getty Images) - Foto: Getty Images

La mujer lo desmintió, pero ha llamado la atención que no se ha aclarado con quién habría sido el presunto affaire, si con Bill o con Melinda.

Estaba en juego, ciertamente, una fortuna fabulosa. Los Gates tienen 129.300 millones de dólares, según Forbes, aunque para otros la suma asciende a 146.000 millones.

Son los mayores terratenientes de Estados Unidos, con posesiones que equivalen al tamaño de Hong Kong.

A lo largo del país poseen varias casas, la principal de las cuales, Xanadú 2.0, en Seattle, mide más de 6.000 metros cuadrados y cuenta con seis cocinas, salón de baile para 150 personas y garajes para sus 23 carros, por citar solo algunos lujos.

Son dueños de varios aviones, colecciones y acciones en Microsoft, Four Seasons y Canadian National Railway, entre otras firmas. Con la repartición por mitades, Melinda se convertía en la segunda mujer más rica del planeta, después de Françoise Bettencourt Meyers, que posee 83 millones de dólares, y por encima de MacKenzie Scott, la exesposa de Bezos.