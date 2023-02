Bill Gates: la vez que hizo cerrar un restaurante con tres estrellas Michelin en Barcelona para tomarse un refresco

Aunque a magnates como Bill Gates se les reconoce por sus aportes a la tecnología y por su labor de altruismo, lo cierto es que, más a menudo de lo que se cree, tienen comportamientos excéntricos por los que se les reprocha, aunque no todos salen a la luz.

En las últimas horas, por ejemplo, el reconocido chef español Jordi Cruz contó el reprochable gesto que tuvo el cofundador de Microsoft cuando visitó su restaurante en Barcelona. Aunque se le preparó lo mejor del menú y se dispuso del establecimiento solo para él, optó por pedir un refresco.

Cruz, ganador de tres estrellas Michelin y jurado del programa Master Chef en España, narró cómo fue el recibimiento a Bill Gates en su restaurante ABaC y la desazón que le dejó atender al magnate. Lo hizo en el primer capítulo de esta temporada de Planeta Calleja, en conversación con el presentador Jesús Calleja.

La fortuna de Bill Gates supera los 100 billones de dólares. Foto: Kim Hong-Ji - Pool/Getty Images) - Foto: Getty Images

“Hace un tiempecito vino Bill Gates al restaurante con sus 25 escoltas y lo cerró”, contó Jordi Cruz en el programa televisivo. La sorpresa, sin embargo, fue que los dejó con la comida preparada, dado que apenas se tomó una bebida y se despidió.

“Le teníamos preparado lo más grande para comer. ¿Y sabes lo que hizo Bill? Se pidió un refresco de cola light y se fue para su avión. ¿Tú crees que tienes que cerrar un sitio bonito para venir y tomarte un refresco de cola?”, expuso, ya malhumorado, el reconocido chef.

Acciones como esta lo que demuestran es que no es precisamente la gente adinerada la que quizá mejor aprecia un buen plato, según Jordi Cruz. “Hay gente que tiene guita, que están un poco hartos de todo y lo valoran menos”, expuso.

La afirmación de Cruz toma relevancia si se tiene en cuenta que Bill Gates es el sexto hombre más rico de todo el planeta, de acuerdo con la más reciente actualización de la revista Forbes, y su fortuna supera los 107 billones de dólares.

Pero ya Gates había protagonizado una escena llamativa. Siete años atrás, durante el programa El Hormiguero, Jordi Cruz comentó: “Cuando él se fue, me llamaron de recepción y me dijeron que había un pasaporte sobre la mesa. Pedí que me lo llevarán al despacho y cuando lo abrí, me di cuenta de que era de él. Sin querer, vi la cantidad de viajes que hizo”.

Los consejos de Bill Gates para la memoria

El magnate estadounidense Bill Gates reveló cómo hace para mantener una mente tan brillante, donde su memoria es fundamental.

Por medio de su blog, Gates Notes, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, indicó que para expandir su memoria y lograr retener más información en esta, son claves los ejercicios de visualización.

Bill Gates, confundador de Microsoft. Foto por: Jemal Countess/Getty Images for TIME) - Foto: Getty Images for TIME

Los ejercicios de visualización a los que se refiere Gates, implican recordar o recrear imágenes con la mayor claridad e intensidad posible. De hecho, no solo imágenes, pues las personas también se pueden imaginar olores, sonidos y percepciones táctiles.

“A veces la gente me dice que tengo ‘memoria fotográfica’, sobre todo cuando hablo de temas que me interesan, como la ciencia y los negocios. Es un bonito cumplido, pero en realidad no es cierto. Ni de lejos”, dijo Gates en su blog, Gates Notes.

Uno de los libros que impactó a Bill Gates fue 'Moonwalking with Einstein'. - Foto: REUTERS

De acuerdo con el estadounidense, su memoria no es fotográfica ni eidética (dos formas de memoria increíblemente raras).

Incluso, dijo que aún podía recordar la primera línea del software que escribió hace años; y eso es lo que un cerebro fuerte debería ser capaz de lograr, así como la capacidad de entender que la mente da prioridad a ciertas cosas.

A Gates lo impactó el libro ‘Moonwalking with Einstein’ en el que se profundiza en la idea de la memoria en sí misma, en cómo funciona la mente humana, cómo puede mejorarse para hacer, crear y más.